埔鹽鄉民家遭潑豬糞 彰警鎖定車輛及2嫌追緝
彰化縣埔鹽鄉林姓男子住家昨天遭不明人士潑灑豬糞，警方獲報立即成立專案小組；經循線追查，目前已鎖定涉案車輛及2名犯嫌，將盡速緝捕到案。
彰化縣警察局溪湖分局今天說明，埔東派出所昨天下午接獲林男報案，位於埔鹽鄉中華路住宅遭不明人士潑灑豬糞；員警初步了解，林男稱疑選舉因素或檢舉建商，導致住家被潑糞。
溪湖分局成立專案小組，擴大調閱周邊路口監視器影像追查，發現2名行蹤可疑男子昨天下午在現場徘徊，隨後持桶子朝被害人住家潑灑後逃逸。
警方表示，目前已掌握特定涉案車輛與犯嫌特徵，會盡速將涉案不法分子緝捕到案並釐清動機，移送法辦；呼籲民眾如遇糾紛，應循正當法律管道解決，絕不容許任何暴力或侮辱性行為挑戰公權力，警方對於違法行為依法嚴辦，以維護社會治安與秩序。
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