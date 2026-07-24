埔鹽鄉民家遭潑豬糞 彰警鎖定車輛及2嫌追緝

昔日有「軍火教父」之稱現年75歲的黃如意，傳出在基隆市和平島失聯，警方說，日前有民眾在和平島海產街發現他的隨身背包，調監視器協尋，查出他在海邊岸上一帶附近失去蹤影，曾搜尋是否落海，但至今尚未尋獲，仍在查訪追查可能下落。

2026-07-24 12:11