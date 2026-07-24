昔「軍火教父」75歲黃如意基隆失聯 調監視器追查是否落海
昔日有「軍火教父」之稱現年75歲的黃如意，傳出在基隆市和平島失聯，警方說，日前有民眾在和平島海產街發現他的隨身背包，調監視器協尋，查出他在海邊岸上一帶附近失去蹤影，曾搜尋是否落海，但至今尚未尋獲，仍在查訪追查可能下落。
黃如意近來上媒體是因去年涉及暴力討債案遭宜蘭地院判刑1年6個月。早年以走私軍火起家，曾被稱為「軍火教父」，也被提報過治平對象。2008年中國海協會副會長張銘清訪台被推倒事件、他曾在鏡頭前捶擊時任台南市議員王定宇，令人印象深刻，曾涉及暴力討債等案，一度到大陸，後來返台行事轉為低調。
市警第二分局調查，經調新北林口住處附近、基隆和平島兩地監視器，查出黃如意17日晚間10點多獨自搭計程車北上基隆，後來在海產街、社寮橋上走來走去，現場靠海域，但後來就消失。
警方與海巡單位已在岸邊尋找多日，但都尚未發現。有民眾懷疑可能失足落海，但目前尚未確認有落海跡證，還在查訪、搜尋下落中，到基隆原因也還待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。