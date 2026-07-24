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昔「軍火教父」75歲黃如意基隆失聯 調監視器追查是否落海

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

昔日有「軍火教父」之稱現年75歲的黃如意，傳出在基隆和平島失聯，警方說，日前有民眾在和平島海產街發現他的隨身背包，調監視器協尋，查出他在海邊岸上一帶附近失去蹤影，曾搜尋是否落海，但至今尚未尋獲，仍在查訪追查可能下落。

黃如意近來上媒體是因去年涉及暴力討債案遭宜蘭地院判刑1年6個月。早年以走私軍火起家，曾被稱為「軍火教父」，也被提報過治平對象。2008年中國海協會副會長張銘清訪台被推倒事件、他曾在鏡頭前捶擊時任台南市議員王定宇，令人印象深刻，曾涉及暴力討債等案，一度到大陸，後來返台行事轉為低調。

市警第二分局調查，經調新北林口住處附近、基隆和平島兩地監視器，查出黃如意17日晚間10點多獨自搭計程車北上基隆，後來在海產街、社寮橋上走來走去，現場靠海域，但後來就消失。

警方與海巡單位已在岸邊尋找多日，但都尚未發現。有民眾懷疑可能失足落海，但目前尚未確認有落海跡證，還在查訪、搜尋下落中，到基隆原因也還待釐清。

昔稱「軍火教父」黃如意傳在基隆失蹤。圖／聯合報系資料照
昔稱「軍火教父」黃如意傳在基隆失蹤。圖／聯合報系資料照

和平島 王定宇 基隆

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