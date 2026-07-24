警方於當日晚間在同家超商查獲又來偷竊的26歲許姓男子。圖：讀者提供

桃園市觀音區一家超商的店員於22日上午9時許清點商品時，發現貨架上的手捲、能量飲料、勁辣雞腿堡、蔥抓餅及蘋果紅茶等商品不翼而飛，店長確認失竊後立即報案。警方獲報後迅速展開調查，並於當日晚間在同家超商查獲又來偷竊的26歲許姓男子，全案以竊盜現行犯移送桃園地方檢察署偵辦。

許男稱因一時飢餓難耐，才會竊取超商內食物果腹。圖：讀者提供

大園警分局草漯派出所表示，員警受理報案後，立即調閱店內及周邊監視器畫面，迅速鎖定許姓男子涉有重嫌。警方持續掌握其行蹤，當日晚間18時許男因飢餓再度前往同一家超商作案時，巡邏員警發現其形跡可疑，立即上前攔查，當場以竊盜現行犯逮捕。

經了解，許男稱因一時飢餓難耐，才會竊取超商內食物果腹，未料同日晚間先至櫃台購買蘋果紅茶及蘋果袋等商品，再到超商內的座位食用未付款之商品，隨即遭警方查獲。警詢後，全案依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

大園分局呼籲，商家應加強店內防竊措施，並定期清點商品，以降低失竊風險；民眾如有生活困難或急難需求，應循合法管道尋求協助，切勿因一時貪念或心存僥倖而觸法。

本文章來自《桃園電子報》。原文：男餓過頭偷超商食物充飢 晚間再度「補貨」當場遭警逮