影／太囂張！急診室外吵架不聽勸 中壢男揮拳襲警遭壓制

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聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園中壢天成醫院急診室今日凌晨傳出糾紛，中壢分局中壢派出所於2時21分獲報，原來是李男4人至醫院探視友人時發生口角，不料，李男竟揮拳攻擊警員，林男與楊男也於過程中推擠警員，全案詢後，李男依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦；另林男、楊男則依違反社會秩序維護法函送裁處。

中壢分局說明，49歲李男、50歲林男、46歲楊男及42歲陳男等4人至醫院探視友人時發生口角糾紛，院方遂通知警方到場。警員到場勸阻過程中，李男等人持續叫囂，其中李男更揮拳攻擊警員，造成警員頭部及右手肘挫傷，林男與楊男也於過程中推擠警員。

隨即呼叫快打部隊增派警力支援，將3人帶返管束。全案詢後，李男依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦；另林男、楊男則依違反社會秩序維護法函送裁處。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方對於任何暴力攻擊或妨害員警執行公務的行為，均將依法嚴正究辦，絕不寬貸；民眾如遇糾紛應保持理性，循合法途徑解決，切勿因一時衝動觸法。

桃園市中壢天成醫院急診室今日凌晨傳出糾紛，中壢分局中壢派出所於2時21分獲報，原來是李男4人至醫院探視友人時發生口角，不料，李男竟揮拳攻擊警員，林男與楊男也於過程中推擠警員。影／中壢分局提供
桃園市中壢天成醫院急診室今日凌晨傳出糾紛，中壢分局中壢派出所於2時21分獲報，原來是李男4人至醫院探視友人時發生口角，不料，李男竟揮拳攻擊警員，林男與楊男也於過程中推擠警員。影／中壢分局提供

中壢 桃園 妨害公務

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