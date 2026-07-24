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嚇壞香客！高雄知名廟宇驚傳命案 7旬翁倒臥公廁口吐白沫亡

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／高雄即時報導

高雄市一間知名廟宇今天上午驚傳死亡案件，一名年約70歲的老翁被發現倒臥在廟宇公廁內、口吐白沫且無生命跡象，警消獲報趕抵現場，經檢視確認男子已明顯死亡、未送醫，隨即封鎖現場採證，警方已初步排除外力介入，詳細死因及事發經過仍待檢警進一步相驗釐清。

據了解，這起事件發生在今天上午7時許，當時有早起前往參拜的民眾準備進入保安宮公廁使用時，赫然發現一名老翁倒臥在公廁內，且口吐白沫、對呼喚均無反應，嚇得趕緊報案求助，但經警消評估發現該名男子已氣絕多時，因此未將其送醫。

轄區警方獲報後立刻派員趕赴現場並拉起封鎖線，經初步檢視，現場並未發現打鬥痕跡或外力介入跡象，可能為自傷案件，全案已報請檢察官進行相驗，以進一步釐清詳細死因與事發過程。

高雄知名廟宇廁所內老翁口吐白沫身亡。示意圖。聯合報系資料照
高雄知名廟宇廁所內老翁口吐白沫身亡。示意圖。聯合報系資料照

公廁 高雄 命案

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