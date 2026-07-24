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大半夜盤坐在十字路口中央等車撞 高雄男子情緒失控被警方保護管束

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄岡山區一名50歲男子今天凌晨盤坐在岡山路與壽天路交叉路口正中央，被眼尖值班台員警發現立刻上前關心，沒想到男子情緒失控不斷朝員警大吼「我的代誌！不要管我」，但因男子行為不僅危險更阻礙交通，當場遭多名警力實施保護管束架離現場，才結束半夜鬧劇。

據了解，這名住在岡山的男子年約50歲，今天凌晨1時走到岡山區岡山路與壽天路十字路口正中央便直接一屁股坐下，就在岡山警分局的大門口，讓值班台員警看見嚇了一跳，就連路過民眾都看傻眼紛紛閃避，還有民眾開車經過時被路中央的人影嚇一跳，險些輾到人，嚇得立刻報案。

不過這名男子早就不是第一次坐在路中央，過去也曾發生過，但當民眾報案由警方前往關心時，男子總是情緒激動不說明為何要坐在路中央等車撞的原因，只是情緒激動表示坐在路中央的行為是他自己的事情，不需要別人、員警干預，但警方出於安全，只能當即動用警察職權行使法，對他實施保護管束，帶返壽天派出所休息。

該男子於派出所休息後情緒隨之平復，隨後已順利自行返家，所幸整起事件未造成任何人員受傷或財物損失，警方也呼籲民眾如遇突發狀況或發現有民眾需警協助，請立即撥打 110 報案，警方將第一時間到場處理。

男子大半夜坐在岡山路與壽天路口正中央中，情緒激動不肯起身離開。記者巫鴻瑋／翻攝
男子大半夜坐在岡山路與壽天路口正中央中，情緒激動不肯起身離開。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄 岡山

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