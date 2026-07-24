不是烏龍！北捷警獲報「民眾帶刀上捷運」 追查男子到案查扣一把克拉刀

台北捷運淡水信義線23日下午5時，接獲民眾報案在台大醫院站往象山方向列車，有民眾疑似攜帶刀械。不過，北捷警到場未發現情形，經過調閱監視器，於當天23時查緝該名持刀男子，現場查扣未開封克拉刀1把。

北捷警表示，由於轄區警力到場時，該名男子已立開捷運系統，經查現場並無揮舞刀械情形，也沒有旅客受傷，捷運系統營運未受影響。

北捷警說，警方仍組成專案小組，調閱相關監視器，鎖定行為人，並於當天23時查緝該名男子到案，現場查扣未開封克拉刀1把，全案由南港分局依違反社會秩序維護法偵處。

北捷警提醒，民眾如無正當理由攜帶具有危險性的器械，恐涉犯刑法或違反社會秩序維護法相關規定。另依台北捷運系統旅客須知，未經許可不得攜帶危險物品進入捷運系統。

如因工作或其他正當理由需攜帶刀具等尖銳物品，應妥善包覆並收納，避免刀械外露，以維護大眾運輸安全。