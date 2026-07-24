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國3沙鹿段清晨慘烈車禍！轎車追撞大貨車陷火海 駕駛受困成焦屍

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影／國3沙鹿段清晨慘烈車禍！轎車追撞大貨車陷火海 駕駛受困成焦屍

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

國道3號北向台中沙鹿路段，今晨5時許發生一起奪命火燒車事故！一輛轎車行經該路段時，因不明原因猛烈追撞前方的大貨車，強大撞擊力道隨即引發大火，兩車迅速陷入火海。台中市消防局獲報趕抵現場，雖然在10分鐘內迅速撲滅火勢，但轎車駕駛因受困車內無法及時逃生，不幸命喪火窟被燒成焦屍。警方目前已報請台中地檢署相驗，以釐清死者身分及確切肇事原因。

根據高速公路局與國道警方指出，這起嚴重的追撞事故發生在今日清晨5時3分左右，地點位於國道3號北向178.6公里處、鄰近沙鹿路段；一輛轎車在北上行駛過程中，因不明原因直接撞上前方的大貨車車尾，由於撞擊力道極為強烈，小客車車頭嚴重凹陷毀損，隨後車底冒出濃煙並瞬間引燃大火，火勢迅速延燒，甚至連大貨車車尾也遭波及起火，現場黑煙滾滾、狀況萬分危急。

台中市消防局獲報後，立即派遣多線消防車及救護人員趕赴現場搶救，消防隊員抵達時，發現轎車已被大火吞噬、全車陷入一片火海，救援人員立即部署水線灌救，並在抵達後的10分鐘內將猛烈火勢完全撲滅。然而，當消防隊員進行殘火處理並搜救時，發現轎車駕駛因車體嚴重變形受困車內、無法自行脫困，被發現時已不幸被活活燒成焦屍，當場死亡。

國道警方指出，這起事故發生後，由於火勢猛烈且車輛占用外側車道，造成後方車流一度受阻。隨後已派員在現場進行交通疏導與鑑識測繪，待現場採證完畢後才順利排除現場、恢復通車。

國道3號北向台中沙鹿路段今晨<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>，警消獲報到場，已經冒出濃烈火勢。大貨車車尾也起火，轎車駕駛困車內死亡。圖／台中市消防局提供
國道3號北向台中沙鹿路段今晨車禍，警消獲報到場，已經冒出濃烈火勢。大貨車車尾也起火，轎車駕駛困車內死亡。圖／台中市消防局提供

車禍 火燒車

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