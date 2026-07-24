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影／5.3公噸瀕危龜板中藥材闖關走私 黑市價逾2千萬遭獵殺龜恐上萬隻

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

保安警察第三總隊第一大隊日前在基隆關執行貨物查驗時，攔截一起近10年罕見的大規模走私瀕危野生動物製品案，查捒從印尼走私入境的二級保育類「安布閉殼龜」龜板121箱，總重5.3公噸，黑市價估逾2千萬元，全案依違反野生動物保育法移送法辦。

保安警察第三總隊第一大隊日前在基隆關執行貨物查驗時，攔截一起大規模走私瀕危野生動物龜板。記者游明煌／翻攝
保安警察第三總隊第一大隊日前在基隆關執行貨物查驗時，攔截一起大規模走私瀕危野生動物龜板。記者游明煌／翻攝

保三總隊第一大隊安檢組7日會同財政部關務署基隆關機動稽核組機動巡查課共同開箱查驗，貨主進口的百餘箱貨品，全是疑似保育類龜板製品。經送往國立屏東科技大學鑑驗，確認為華盛頓公約（CITES）附錄二列管、二級保育類野生動物「安布閉殼龜」腹甲。

保三總隊調查，不法業者看準國內中藥市場對特定龜板材龐大需求，為謀取暴利，企圖利用跨境海運貿易非法夾帶闖關。查獲龜板高達5.3公噸，若依單一龜隻所能提供的龜甲重量推算，背後遭獵殺之野生龜數量恐達上萬隻，對野生族群與生態破壞極為嚴重。

保三表示，涉案進口商行為違反野生動物保育法，最高可處5年以下有期徒刑，得併科150萬元以下罰金。

保三說，龜板雖為傳統製作「龜鹿二仙膠」中藥材，但切勿購買成分不明、來源可疑製品。非法走私之野生動物產製品未經主管機關合法檢疫，恐有重金屬、未知傳染病或藥物殘留等高度衛生安全風險。如有購買需求，應前往合格中藥房認明正品標籤，以免強身不成反傷身。警方將持續強化邊境查緝，嚴厲打擊非法走私，保障國人消費權益與健康安全。

保安警察第三總隊第一大隊日前在基隆關執行貨物查驗時，攔截一起大規模走私瀕危野生動物龜板。記者游明煌／翻攝
保安警察第三總隊第一大隊日前在基隆關執行貨物查驗時，攔截一起大規模走私瀕危野生動物龜板。記者游明煌／翻攝

保安警察第三總隊第一大隊日前在基隆關執行貨物查驗時，攔截一起大規模走私瀕危野生動物龜板。記者游明煌／翻攝
保安警察第三總隊第一大隊日前在基隆關執行貨物查驗時，攔截一起大規模走私瀕危野生動物龜板。記者游明煌／翻攝

保安警察第三總隊第一大隊日前在基隆關執行貨物查驗時，攔截一起大規模走私瀕危野生動物龜板。記者游明煌／翻攝
保安警察第三總隊第一大隊日前在基隆關執行貨物查驗時，攔截一起大規模走私瀕危野生動物龜板。記者游明煌／翻攝

保安警察第三總隊第一大隊日前在基隆關執行貨物查驗時，攔截一起大規模走私瀕危野生動物龜板。記者游明煌／翻攝
保安警察第三總隊第一大隊日前在基隆關執行貨物查驗時，攔截一起大規模走私瀕危野生動物龜板。記者游明煌／翻攝

走私 基隆 印尼

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