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高雄好熱！外籍男大生酒後跳愛河玩水 女友岸邊圍觀民眾看傻

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄進修的奧地利籍男大生賽巴今天凌晨酒後和女友在高雄愛河邊散步，賽巴認為天氣太熱，一時興起跳入愛河玩水，女友在岸邊觀看，民眾見愛河裡竟然有人游泳報警；警方趕抵發現並非有人落河，而是男大生嫌天熱玩水，勸他上岸後移送主管機關開罰。

新興警分局表示，前金分駐所今天凌晨1時26分許接獲民眾報案，指河東路段的愛河水域有民眾違規游泳，警方獲報隨即前往處置。

警方抵達現場後，發現奧地利籍男子賽巴在愛河游泳，外籍女友則坐在岸邊觀看，警方當下勸賽巴上岸，確認安全無虞後，告知愛河禁止游泳。

警方查出賽巴和女友是奧地利籍，到高雄某大學進修，2人都是大學生，賽巴酒後認為高雄天氣炎熱，一時興起才跳入愛河玩水；全案後續將函報高雄市政府觀光局，依高雄市愛河水域管理自治條例第13條規定進行裁處，有關水域遊憩活動之種類、範圍、時間、行為及禁止活動區域、暫停活動等限制事項之公告者，由主管機關處行為人新臺幣5千元以上2萬5千元以下罰鍰，並禁止其活動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在高雄進修的奧地利籍男大生賽巴今天凌晨酒後興起跳入愛河玩水，民眾見狀報警，警方勸他上岸。記者石秀華／翻攝
在高雄進修的奧地利籍男大生賽巴今天凌晨酒後興起跳入愛河玩水，民眾見狀報警，警方勸他上岸。記者石秀華／翻攝

愛河 高雄 女友

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