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高雄2個月內3起漁港汙染案…前鎮漁港變「黑海」 市府緝凶

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

<a href='/search/tagging/2/前鎮漁港' rel='前鎮漁港' data-rel='/2/214070' class='tag'><strong>前鎮漁港</strong></a>昨天發現大片黑濁油汙，海洋局委外包商投入清除，查到肇事者將依法裁罰。圖／<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>市海洋局提供
前鎮漁港昨天發現大片黑濁油汙，海洋局委外包商投入清除，查到肇事者將依法裁罰。圖／高雄市海洋局提供

高雄小港臨海新村漁港十八日才發生漁船油汙案件，前鎮漁港昨也被發現海面呈大片黑濁，漂浮寶特瓶等廢棄物，海洋局表示，約上午八時獲報即展開清除，粗估漏出的廢油量約五十公升，汙染範圍約三百平方公尺，仍在追查肇事者。

海洋局表示，昨早一獲報，委外清潔包商即投入清除，並採證水樣，如查到涉嫌排放者，經油樣比對屬實，將裁罰十萬元至五十萬元不等。

海洋局強調，前鎮漁港每天至少上午巡查一次、下午兩次，碼頭配有五十支監視器監控，另外還有清潔包商巡掃。昨調閱港區監視器，並未拍到直接排放畫面，目前優先除汙，後續查獲涉案對象，將依法定程序辦理。

有民眾昨天在社群平台上傳前鎮漁港滿是油汙影片，網友留言批前鎮漁港廢油及垃圾多不勝數，政府想抓又抓不到人。也有網友表示，前鎮漁港花數十億元改造，「不積極罰款，都會這樣」。

昨天這起漁港油汙案件，是六月迄今第三起，六月廿一日高雄港七十一至七十七號碼頭岸邊出現不明黃色液體，隨航道流至小港漁港船渠，以致漁船靠岸時染上油汙，高雄港務分公司研判是不肖人員偷倒。

七月十八日，小港臨海新村漁港再發生漁船油汙案件，經查為「盈榮六三八號」漁船涉嫌排放廢汙油水，不料相隔才五天，前鎮漁港昨天也傳出不明廢油汙染案件。

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