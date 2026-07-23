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林森北路套房漏水2個月沒人理 「樓下房東」氣炸噴漆、灌膠慘挨告

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區林森北路某大樓日前遭噴漆塗鴉「欠債」字眼，甚至連門鎖也被灌入膠水，住戶與管委會一度以為遇上討債集團而報警。警方調閱監視器畫面，發現是六樓的郭姓房東，因不滿七樓陳姓房東消極處理房間漏水問題長達兩個月，犯案洩憤，警詢後依毀損罪嫌將郭函送台北地檢署偵辦。

市警中山分局20日下午4時許獲報，指林森北路某大樓內有住戶的外牆遭人噴漆塗鴉「欠債」，管委會報警稱「很恐怖」，懷疑是外面的人要對住戶不利。警方調閱監視器畫面，見一名男子在19日下午4時許，頭戴安全帽、墨鏡及口罩闖入大樓。

警方循線查緝，同時查訪受害住戶和房東。受害房東表示，曾因漏水問題與樓下房東發生糾紛，懷疑遭惡意報復；經調查確認是樓下郭姓房東所為，他當天從新北市住處開車到中山區林森北路犯案。

郭今天下午2時許經警方通知到案，坦承不諱，供稱一切都是因為漏水問題。郭說，不滿七樓的水會滴到六樓，多次傳訊告知七樓陳姓房東，陳態度消極，近兩個月都不斷推托，才氣憤報復。

北市警方今天通知涉案的郭姓房東到案，警詢後依毀損罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
北市警方今天通知涉案的郭姓房東到案，警詢後依毀損罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝

台北市中山區林森北路某大樓一處套房的大門外牆，日前遭人惡意噴漆塗鴉。記者翁至成／翻攝
台北市中山區林森北路某大樓一處套房的大門外牆，日前遭人惡意噴漆塗鴉。記者翁至成／翻攝

房東 漏水 監視器

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