影／曳引車離奇勾斷路樹 枝幹掛車身釀北市敦南塞90分鐘

台北市敦化南路、和平東路口今天上午發生離奇交通事故，一輛載運工程機械的營業曳引車停等紅燈後綠燈起步，疑因駕駛未注意車身及載運機具高度，後方貨斗上的工程機械勾到交通島路樹，整棵路樹當場斷裂倒塌，部分枝幹還懸掛在車身上，影響車流，幸未波及周邊人車。

大安警分局表示，事故發生在今天上午11時11分，廖姓男子駕駛營業曳引車沿敦化南路二段由北往南行駛，行經和平東路口時停等紅燈，綠燈起步後，車後方載運的工程機械不慎勾到左側交通島路樹，造成路樹斷裂倒塌。

從監視器畫面可見，曳引車起步後往前行駛，後方載運機具隨即勾住路樹枝幹，路樹被拉扯後斷裂，枝葉倒向車道，部分斷枝掛在車身上，現場車輛一度無法通行。

警方獲報後到場處理，啟動交通快打疏導車流，並同步通報公園路燈工程管理處派員清除倒塌路樹。現場約90分鐘後排除障礙，恢復道路通行；事故未造成車損，也無人受傷。

警方檢視，廖姓駕駛意識清醒、精神狀況正常，初步排除酒駕、毒駕。廖男駕籍正常，車上附載物高度也符合申請超高臨時通行證4.2公尺規範。

不過警方表示，敦化南路該路段屬台北市公告禁行聯結車路段，廖男行駛時未另外申請臨時通行證，警方將依道路交通管理處罰條例第60條第2項規定製單舉發，處900元罰鍰、記違規點數1點，並責令駛離。

公園路燈工程管理處人員與駕駛已在現場就路樹損害達成賠償共識，警方依A4交通事故成案登記處理。

台北市一輛曳引車綠燈起步，勾斷路樹，枝幹掛車身，造成敦化南路塞車90分鐘。記者廖炳棋／翻攝

台北市一輛曳引車綠燈起步，勾斷路樹，枝幹掛車身，造成敦化南路塞車90分鐘。記者廖炳棋／翻攝

台北市一輛曳引車綠燈起步，勾斷路樹，枝幹掛車身，造成敦化南路塞車90分鐘。記者廖炳棋／翻攝

台北市一輛曳引車綠燈起步，勾斷路樹，枝幹掛車身，造成敦化南路塞車90分鐘。記者廖炳棋／翻攝

台北市一輛曳引車綠燈起步，勾斷路樹，枝幹掛車身，造成敦化南路塞車90分鐘。記者廖炳棋／翻攝