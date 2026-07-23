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警政署：依法盤查花蓮蒙面男 加強員警原民文化教育

中央社／ 台北23日電

1名蒙面男日前在花蓮豐年節帶著原民傳統佩刀並高舉標語，遭警方架離。警政署張榮興今天表示，此案是民眾檢舉，不是選擇性執法，因蒙面男身分不明，所以依警察職權行使法盤查，未來會要求各縣市警察局加強原住民文化教育訓練。

花蓮太平洋南島聯合豐年節18日舉行，當晚有名蒙面男攜帶原民傳統佩刀，在現場舉著「我不喜歡聯合豐年『節』、我不想做花蓮王的政治宣傳品」標語。警方認為這名男子蒙面且攜帶刀械，將他架離，引發執法過當與限制言論自由的質疑。

張榮興出席活動接受媒體聯訪說，此案已請督察室調查與了解，也希望在有較多原住民的地方，員警一定要多了解原住民文化。原民各族有各式服飾與配件，初步了解，有些配刀是屬於原住民文化一環，警政署會要求各縣市警察局針對原住民文化的執勤方式與專業，要加強教育訓練。

張榮興說，對於人民表達言論自由部分，未來在大型活動，警政署會要求各縣市警察局規劃表達區，兼顧安全與人民表達自由。

外界質疑是否選擇性執法，張榮興表示，初步調查，此案是由民眾檢舉，不是選擇性執法。主要是男子蒙面導致身分不明，因此依照警職法盤查，「盤查部分應該沒有問題」。他重申，如果有檢舉案以及需要了解身分的話，可以進行盤查以了解當下是否有危害之虞等。

至於是否認為花蓮縣警局作法沒問題，張榮興說，在盤查部分是沒有問題，但配刀部分可以檢討，現在初步看來，此案還沒移送，可能在這部分應該會更正。

警政署 花蓮 張榮興

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