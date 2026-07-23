影／基隆暖暖火車站旁男闖鐵道火車撞傷送醫 命大僅擦挫傷鐵警將送辦

基隆市55歲鍾姓男子今天下午疑闖入暖暖=四腳亭站間西正線，台鐵4171次區間車從蘇澳要開到樹林，緊急煞車仍撞及，消防人員趕至將男子送醫，意識尚清楚，全身多處擦挫傷，現場已恢復通行，鐵路警察採證調查處理。

基隆市消防局今天下午1時28分獲報，基隆市暖暖區暖車站往八堵方向100公尺處鐵道有人被撞到，出動暖暖分隊、七堵分隊前往搶救，鍾男疑剛好卡在車下空間，沒被直接輾過，但仍有多處擦挫傷，救護車將鍾男送基隆長庚醫院救治。

台鐵公司表示，暖暖=四腳亭站間西正線（宜蘭線K1+700處）有男子侵入路線致遭4171次區間車撞及，立即通知鐵路警察及119至現場處置，七堵=四腳亭間暫時以東正線雙向行車，該民眾於下午1時50分送醫，後續由鐵路警察持續處理中，闖入原因還待調查釐清。

4171次區間車緊急煞停在暖暖火車站前方，鐵路警察局七堵所員警到場處理，一度單線雙向通行，下午2時17分蒐證完畢，通知放行。有乘客表示，火車停了快一個小時了，車上乘客都沒有水可以喝。

台鐵公司說，已在下午2時17分恢復雙向通行，呼籲民眾應尊重並愛惜生命，勿侵入鐵路路線，以免造成列車事故，致延誤旅客行程及影響社會大眾行的權益。

基隆暖暖火車站旁男闖鐵道火車撞傷送醫，命大僅擦挫傷鐵警將送辦。記者游明煌／攝影