影／39歲男騎車載母外出！疑恍神追撞多車「棄母丟車肇逃」被逮

新北市永和區福和路於22日上午7時30分發生一起連環車禍。39歲從事銀行員的林姓男子騎乘普通重型機車搭載67歲母親，行經該路段往永福橋方向行駛時，疑似因車輛煞車失靈，失控自後方追撞前方正在停等紅燈的2輛汽車及3輛機車。

這起事故造成林男及其母親，以及另外3名機車騎士受到擦挫傷。警消獲報後迅速趕抵現場處理，經檢測，林男的酒測值為零，且無毒駕情事，但林男與母親2人騎乘機車均未戴安全帽。

據了解，林男昨天騎車欲載母親前往北市公館散心，疑似未專心騎車加上機車煞車失靈，才會追撞釀禍，誇張的是，林男肇事後還一度棄受傷的母親及現場傷者不顧，自行棄車逃逸至路旁騎樓。所幸現場熱心民眾見狀，隨即騎車追趕並將其攔下，帶回事故現場交由警方偵辦。

警方表示，交通分隊已於現場進行測繪及跡證蒐集，警詢後連同肇事逃逸部分，依過失傷害、公共危險等罪嫌移送新北地檢署偵辦，未戴安全帽部分也依違反道交條例開單告發。警方同時呼籲，駕駛人上路應隨時注意車前狀況並保持專注，確實遵守各項交通規則，共同維護用路安全。

新北市林姓男子昨天騎車載母外出，行經永和區福和路往永福橋方向，疑似恍神加上機車煞車失靈，涉嫌從後方追撞停等紅燈的多輛汽機車，林男肇事後一度棄母丟車逃跑，為熱心民眾合力追回。記者王長鼎／翻攝

新北市林姓男子昨天騎車載母外出，行經永和區福和路往永福橋方向，疑似恍神加上機車煞車失靈，涉嫌從後方追撞停等紅燈的多輛汽機車，林男肇事後一度棄母丟車逃跑，為熱心民眾合力追回。記者王長鼎／翻攝