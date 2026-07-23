原住民豐年祭遭警帶走惹議 警政署擬設「表達區」兼顧言論自由

花蓮太平洋南島聯合豐年節原住民陳抗遭警方帶離持續延燒。警政署長張榮興今天表示，警方依警察職權行使法執行盤查「沒有問題」，但坦言執法配套仍有檢討空間，未來將要求各縣市警察局加強原住民族文化教育訓練，並研議大型活動規畫「表達區」，兼顧公共安全與人民言論自由。

花蓮縣「太平洋南島聯合豐年節」16日起一連4天在花蓮市德興大草坪舉行。一名身穿阿美族傳統服飾、頭戴羽冠的男子，手持以中文、原住民族語及英文書寫的標語，在會場入口表達反對聯合豐年節及不願成為政治宣傳品等訴求，隨後遭警方盤查並帶離，畫面在社群平台流傳，引發外界討論警方是否執法過當。

對此，張榮興今天受訪表示，原住民族服飾及文化都是原住民族文化的重要一環，警政署將要求各縣市警察局加強原住民族文化教育訓練，提升員警對原民文化的認識及執勤專業，避免類似爭議再次發生。

他也表示，警方未來將要求各縣市警察局在大型活動規畫民眾表達意見的區域，在兼顧公共安全的前提下，保障人民言論自由，讓陳情或表達意見有適當空間。

至於本案執法是否妥適，張榮興指出，初步調查顯示案件是接獲民眾檢舉後處理，並非警方選擇性執法。由於男子蒙面，警方須依法確認身分，依警察職權行使法，對於身分不明或可能有危害公共安全疑慮者，本就可以依法盤查，因此盤查本身沒有問題。

不過，張榮興也坦言，盤查雖符合法律規定，但整體執法配套仍有檢討空間，目前案件尚未移送，警政署將持續檢視相關處置流程，必要時進行修正，以兼顧執法需求與人民權益。

警政署長張榮興表示，警方依警察職權行使法盤查沒有問題，但執法配套仍有檢討空間，將加強原住民族文化教育訓練，並研議大型活動設置表達區。記者江良誠／攝影