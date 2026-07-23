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國3大溪段貨車未保持安全距離釀禍 小客車被撞成疊羅漢

桃園電子報／ 桃園電子報

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國道3號北向57公里處大溪路段發生連環車禍。圖：讀者提供

國道3號北向57公里處大溪路段今(23)日上午9時5分許發生連環車禍，一台大貨車疑似未保持安全距離追撞前方的自小客車，小客車再往前撞上另一台自小客車及營半聯結車。國道警察表示，該起事故造成第一台被撞的自小客車駕駛受傷送醫。事故現場已於上午10時22分許排除。

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一台大貨車疑似未保持安全距離追撞前方的自小客車，小客車再往前撞上另一台自小客車及營半聯結車。圖：讀者提供

警方表示，26歲林姓男子駕駛自大貨車行駛輔助車道時，疑因未保持行車安全距離撞擊前方32歲謝姓男子駕駛之自小客車，致該車往前撞擊前方53歲黃姓男子駕駛之自小客車及67歲鄒姓男子駕駛之營半聯結車而肇事。該起事故造成謝男受傷，送往衛福部桃園醫院檢傷。經警方實施酒測檢查，當事人均無酒駕情形。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

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該起事故造成第一台被撞的自小客車駕駛受傷送醫。圖：讀者提供

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。隨時注意前方動態，請務必加大與前車的安全距離，預留充足的反應時間，確保行車安全，避免事故發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國3大溪段貨車未保持安全距離釀禍 小客車被撞成疊羅漢

國道 車禍

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