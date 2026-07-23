高雄砂石車違規左轉…紅牌重機騎士撞上噴飛不治！駕駛被測出酒駕

許姓男子今天上午9時45分許駕駛砂石車在高市五甲二路違規左轉，適騎紅牌大重機的黃姓男子呼嘯而過，煞車不及當場撞上砂石車，黃噴飛送醫搶救50分鐘仍不治，許男事後被警方測出酒測值超過每公升0.11毫克，被依公共危險及過失致死罪嫌送辦。

鳳山警分局指出，56歲許姓男子今天上午9時45分駕駛砂石車沿五甲二路旁砂石倉庫由南往北起步，跨越分向限制線左轉，當時沿五甲二路由西往東直行由36歲黃姓男子所騎乘的紅牌大重機車駛過，見砂石車左轉彎，反應不及當場撞上。

黃男高速撞上砂石車，整個人噴飛在地，市價約3、40萬元的kawasaki重機車身毀損、零件散落一地，黃男倒地，救護員到場發現他已無呼吸心跳，送醫搶救約50分鐘，仍宣告不治。

警方事後對砂石車駕駛許男施以酒測，測出酒測值超過每公升0.11毫克，警詢後，依公共危險及過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦，黃男將於法醫相驗時抽血檢驗確認是否酒駕。

警方調閱監視畫面釐清事故過程，初步研判許姓駕駛起駛時跨越分向限制線左轉，未禮讓行進中車輛先行，涉違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第10款規定；騎士黃男初步不排除有疑似超速情形，肇事原因及肇責待交通大隊分析研判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

許姓男子今天上午9時45分許駕駛砂石車在高市五甲二路違規左轉，騎紅牌大重機的黃姓男子閃避不及撞上，送醫不治。記者石秀華／翻攝

許姓男子今天上午9時45分許駕駛砂石車在高市五甲二路違規左轉，騎紅牌大重機的黃姓男子閃避不及撞上，送醫不治。記者石秀華／翻攝