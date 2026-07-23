影／南湖大山驚傳山友高山肺水腫！空勤28分鐘急降山屋接人送醫

1名男登山客前往南湖大山登山，在入住南湖山屋期間，突然出現嚴重的急性高山肺水腫症狀，情況危急，內政部空中勤務總隊獲報後，迅速自台中清泉崗基地起飛，僅耗時28分鐘便精準降落南湖山屋成功吊掛接人，隨後飛抵清泉崗機場由救護車接力送醫，順利化解這場高山危機。

空勤總隊指出，勤務指揮中心今日清晨接獲台中市消防局通報，指和平區南湖山屋，有一名男性山友在登山過程中，疑因高海拔適應不良，爆發急性高山肺水腫，出現呼吸困難等症狀；評估高山肺水腫若未及時下降高度治療，恐有生命危險，加上山區路途遙遠，若靠徒步接應恐耗時數日，為爭取黃金救援時效，隨即申請空中救護支援。

空勤總隊第二大隊第三隊駐地接獲指令後，立即派出一架黑鷹直升機從台中清泉崗出發執行任務，直升機於清晨6時57分自清泉崗機場起飛，爬升至 1萬1千呎高度後直飛南湖山屋，靠著精湛的飛行技術，黑鷹直升機於 7 時 28 分順利抵達南湖山屋上空。

救援人員表示，在進行高低空偵查確認降落場域安全無虞後，隨即進場落地。特搜隊員迅速下機，引導並協助該名身體不適的男性山友登機，隨後降落清泉崗無縫接軌轉送醫院，整個地面接應過程僅花費短短 2 分鐘，直升機於 7 時 30 分迅速完成救援並起飛返航，隨後於 7 時 56 分平安返抵清泉崗機場。

台中市消防局指出，救護車早已在現場戒備接手後，火速將患者送往醫院進行後續急救與高壓治療，圓滿完成這次高空山地即時救援任務。