快訊

大熊受困電線桿頂！專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

酒後口角釀命案！南投埔里農路血案2移工倒下 兩嫌犯國姓鄉落網

「有小朋友沒坐好！」華航機長回報塔台拒降落 網讚：有職業道德

聽新聞
0:00 / 0:00

驚險瞬間曝！母親開車載女童竟摔出車外「疑未關妥車門、未用安全椅」恐遭裁罰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市一段驚險行車畫面近日在臉書社群脆傳出，有輛轎車昨天下午行經垂陽路路段轉彎，後座車門竟突然打開，有名年幼女童瞬間跌落車外，畫面怵目驚心。所幸當時後方並無來車，女童未遭車輛輾壓，驚險逃過一劫，不少網友看完直呼「實在太誇張」、「如果後面有公車或汽車，後果不堪設想」。

嘉市警局第二分局獲報，立即調閱路口監視器展開追查，迅速鎖定涉案車輛，上午查獲該車駕駛。警方調查，開車是女童母親，疑因後座車門未確實關閉，加上未就讀國小女童獨自坐在後座，未使用兒童安全座椅，也未妥善固定，導致車輛轉彎時女童意外跌出車外。

女童母親深感後悔，未讓孩子乘坐安全座椅，造成意外發生，幸好沒有釀成傷害。影片曝光後，引發網友熱議，不少人質疑車輛不是都有兒童安全鎖，為何還會發生幼童掉落車外的意外，也有人提醒家長，搭載幼童一定要確認車門是否關妥，並讓孩子乘坐安全座椅、繫妥安全帶，以免發生憾事。

警方指出，依道路交通管理處罰條例，小型車搭載幼童未依規定使用兒童保護裝置，或未依規定繫妥安全帶，可處駕駛人新台幣1500元以上3,000元以下罰鍰。此外，本案涉及幼童乘車安全，也依兒童及少年福利與權益保障法規定通報市府社會查處。

警方提醒，家長載送幼童前，務必再次確認車門是否確實關閉，並啟用兒童安全鎖，讓孩童依年齡、身高及體重使用合格的兒童安全座椅，並全程繫妥安全帶。行車前多花幾秒鐘檢查，不僅能避免違規受罰，更能有效降低意外發生風險，守護孩子的乘車安全。

嘉義市一段驚險行車畫面近日在臉書社群脆傳出，有輛轎車昨天下午行經垂陽路路段轉彎，後座車門竟突然打開，有名年幼女童瞬間跌落車外，畫面令人怵目驚心。所幸當時後方並無來車，女童未遭車輛輾壓，驚險逃過一劫。 記者魯永明／翻攝
嘉義市一段驚險行車畫面近日在臉書社群脆傳出，有輛轎車昨天下午行經垂陽路路段轉彎，後座車門竟突然打開，有名年幼女童瞬間跌落車外，畫面令人怵目驚心。所幸當時後方並無來車，女童未遭車輛輾壓，驚險逃過一劫。 記者魯永明／翻攝

延伸閱讀

影／大客車迴轉未打方向燈擦撞巡邏警 新北警調閱監視器依法舉發

虐童悲劇！11歲女慘遭繼父性侵懷孕 惡母冷眼縱容強迫「糞堆中分娩」

北市連鎖幼兒園幼童被師命狗爬式移動 家長泣訴：爸媽對不起你們

步兄後塵…17歲少年無照酒駕載女友雙亡 南警：去年1547件未成年駕駛

相關新聞

酒後口角釀命案！南投埔里農路血案2移工倒下 兩嫌犯國姓鄉落網

南投縣埔里鎮昨天晚間驚傳移工命案。印尼籍移工在埔里大坪頂聚會飲酒，席間疑因酒後口角爆發衝突，其中1名男子持刀砍傷2人，造成1人傷重不治、另1人重傷送醫。警方成立專案小組追查，今天上午在國姓鄉查獲涉嫌行凶的印尼籍移工嘉仕明（音譯）及另名共犯阿布多（音譯）到案，全案將依殺人罪嫌移送南投地檢署偵辦。

國3大溪段貨車未保持安全距離釀禍 小客車被撞成疊羅漢

國道3號北向57公里處大溪路段今(23)日上午9時5分許發生連環車禍，一台大貨車疑似未保持安全距離追撞前方的自小客車，小客車再往前撞上另一台自小客車及營半聯結車。國道警察表示，該起事故造成第一台被撞的自小客車駕駛受傷送醫。事故現場已於上午10時22分許排除。

高雄砂石車違規左轉…紅牌重機騎士撞上噴飛不治！駕駛被測出酒駕

許姓男子今天上午9時45分許駕駛砂石車在高市五甲二路違規左轉，適騎紅牌大重機的黃姓男子呼嘯而過，煞車不及當場撞上砂石車，黃噴飛送醫搶救50分鐘仍不治，許男事後被警方測出酒測值超過每公升0.11毫克，被依公共危險及過失致死罪嫌送辦。

驚險瞬間曝！母親開車載女童竟摔出車外「疑未關妥車門、未用安全椅」恐遭裁罰

嘉義市一段驚險行車畫面近日在臉書社群脆傳出，有輛轎車昨天下午行經垂陽路路段轉彎，後座車門竟突然打開，有名年幼女童瞬間跌落車外，畫面怵目驚心。所幸當時後方並無來車，女童未遭車輛輾壓，驚險逃過一劫，不少網友看完直呼「實在太誇張」、「如果後面有公車或汽車，後果不堪設想」。

疑未保持行車安全 國三大溪段小貨車駕駛連追撞3台車

桃園國道3號北向57公里（大溪路段）今早9點05分發生事故，26歲林男駕駛貨車行駛輔助車道時，疑因未保持行車安全距離，撞擊當時駕駛小客車的32歲謝男，導致追撞前方的小客車的64歲黃男及駕駛聯結車的78歲鄒男。現場謝男受傷，送往衛福部桃園醫院檢傷，各車駕駛均無飲酒情形，詳細肇事原因有待警方釐清。

【有片】中壢賊凌晨闖店偷現金香菸「從容行竊」監視器全都錄

桃園市中壢區環中東路二段昨(22)日發生竊案。有竊賊凌晨2時11分許闖入一處商家，偷走1100元及香菸等物隨後離去，等業者上午9時50分許準備開店時才驚覺遭竊，隨即向中壢警分局報案，警方目前已掌握犯嫌身分積極偵辦中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。