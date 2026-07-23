驚險瞬間曝！母親開車載女童竟摔出車外「疑未關妥車門、未用安全椅」恐遭裁罰

嘉義市一段驚險行車畫面近日在臉書社群脆傳出，有輛轎車昨天下午行經垂陽路路段轉彎，後座車門竟突然打開，有名年幼女童瞬間跌落車外，畫面怵目驚心。所幸當時後方並無來車，女童未遭車輛輾壓，驚險逃過一劫，不少網友看完直呼「實在太誇張」、「如果後面有公車或汽車，後果不堪設想」。

嘉市警局第二分局獲報，立即調閱路口監視器展開追查，迅速鎖定涉案車輛，上午查獲該車駕駛。警方調查，開車是女童母親，疑因後座車門未確實關閉，加上未就讀國小女童獨自坐在後座，未使用兒童安全座椅，也未妥善固定，導致車輛轉彎時女童意外跌出車外。

女童母親深感後悔，未讓孩子乘坐安全座椅，造成意外發生，幸好沒有釀成傷害。影片曝光後，引發網友熱議，不少人質疑車輛不是都有兒童安全鎖，為何還會發生幼童掉落車外的意外，也有人提醒家長，搭載幼童一定要確認車門是否關妥，並讓孩子乘坐安全座椅、繫妥安全帶，以免發生憾事。

警方指出，依道路交通管理處罰條例，小型車搭載幼童未依規定使用兒童保護裝置，或未依規定繫妥安全帶，可處駕駛人新台幣1500元以上3,000元以下罰鍰。此外，本案涉及幼童乘車安全，也依兒童及少年福利與權益保障法規定通報市府社會查處。

警方提醒，家長載送幼童前，務必再次確認車門是否確實關閉，並啟用兒童安全鎖，讓孩童依年齡、身高及體重使用合格的兒童安全座椅，並全程繫妥安全帶。行車前多花幾秒鐘檢查，不僅能避免違規受罰，更能有效降低意外發生風險，守護孩子的乘車安全。