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酒後口角釀命案！南投埔里農路血案2移工倒下 兩嫌犯國姓鄉落網

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酒後口角釀命案！南投埔里農路血案2移工倒下 兩嫌犯國姓鄉落網

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導

南投埔里鎮昨天晚間驚傳移工命案。印尼籍移工在埔里大坪頂聚會飲酒，席間疑因酒後口角爆發衝突，其中1名男子持刀砍傷2人，造成1人傷重不治、另1人重傷送醫。警方成立專案小組追查，今天上午在國姓鄉查獲涉嫌行凶的印尼籍移工嘉仕明（音譯）及另名共犯阿布多（音譯）到案，全案將依殺人罪嫌移送南投地檢署偵辦。

埔里警分局表示，22日晚間6時36分接獲報案，指埔里鎮合成里204巷附近農路發生外籍移工鬥毆事件，有人遭持刀砍傷倒臥血泊，立即派員趕赴現場。

警方抵達時，涉案人員已逃離現場，僅見1名印尼籍移工倒臥地面，全身多處刀傷，腹部及腿部傷勢嚴重，經送往埔里基督教醫院急救後，仍因傷重宣告不治。

警方隨後前往醫院了解案情時，發現另1名印尼籍移工已由雇主先行送醫，同樣身中多處刀傷，經緊急手術後已無生命危險。

警方調查，案發當時現場有多名印尼籍移工聚會飲酒，席間涉嫌行凶的嘉仕明疑與另名移工發生激烈口角，雙方衝突迅速升高，嘉仕明涉嫌持刀朝2人猛砍，造成1死1重傷，犯案後隨即逃離現場。

埔里警分局成立專案小組，除封鎖現場勘查採證，也調閱周邊監視器追查嫌犯行蹤。警方經漏夜追緝，23日上午循線前往國姓鄉，順利查獲嘉仕明及另名涉嫌協助逃逸的印尼籍男子阿布多到案。

警方表示，目前正深入釐清衝突原因、犯案動機及阿布多涉案程度，全案警詢後將依殺人罪嫌移送南投地檢署偵辦，並持續追查案情相關細節。

埔里鎮發生外籍移工聚會飲酒後持刀砍人命案，警方封鎖現場勘驗，調閱周邊監視器畫面釐清案情。圖／讀者提供
埔里鎮發生外籍移工聚會飲酒後持刀砍人命案，警方封鎖現場勘驗，調閱周邊監視器畫面釐清案情。圖／讀者提供

遭砍傷的外籍移工倒臥路面、全身多處刀傷，經緊急送醫搶救，仍因傷重不治。圖／讀者提供
遭砍傷的外籍移工倒臥路面、全身多處刀傷，經緊急送醫搶救，仍因傷重不治。圖／讀者提供

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