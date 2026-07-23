男子疑似趁超商店員沒注意，伸手挖櫃台旁的捐款箱。圖：翻攝自Threads

桃園市楊梅區有一名男子疑似趁超商店員沒注意，偷挖櫃台的捐款箱，竊取善款，店家將監視器畫面公布在Threads，提醒大家注意。對此，楊梅警分局表示，由於損失金額不多，店家未報案，不過竊盜罪屬非告訴乃論之罪，警方將依法偵辦。

超商櫃台旁都會放置捐款箱，鼓勵民眾可以順手捐錢做公益，沒想到竟有人疑似看準店員在忙其他事情時，對捐款箱下手，把手伸進去偷錢。對此，上湖派出所所長倪允芳說，經警方主動前往該超商了解，店家表示男子疑似偶爾會挖取店內捐贈箱零錢，因損失金額不多，故未向警方報案尋求協助。

警方提到，由於竊盜罪屬非告訴乃論之罪，即便店家沒有報案，警方仍將積極查緝該名男子的身分，全案依法偵辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅男挖超商捐款箱偷錢 警：店家未報案仍將主動偵辦