快訊

中聯廠長陳明榮聲押…法院100萬交保 檢方當庭抗告

還有人在崇拜希特勒！奧地利出奇招把出生地改建成警察局

中國疑造新型核潛艦！衛星影像曝「艦橋極小化」 專家：要對付美航艦

聽新聞
0:00 / 0:00

楊梅男挖超商捐款箱偷錢 警：店家未報案仍將主動偵辦

桃園電子報／ 桃園電子報

fw6485
男子疑似趁超商店員沒注意，伸手挖櫃台旁的捐款箱。圖：翻攝自Threads

桃園市楊梅區有一名男子疑似趁超商店員沒注意，偷挖櫃台的捐款箱，竊取善款，店家將監視器畫面公布在Threads，提醒大家注意。對此，楊梅警分局表示，由於損失金額不多，店家未報案，不過竊盜罪屬非告訴乃論之罪，警方將依法偵辦。

超商櫃台旁都會放置捐款箱，鼓勵民眾可以順手捐錢做公益，沒想到竟有人疑似看準店員在忙其他事情時，對捐款箱下手，把手伸進去偷錢。對此，上湖派出所所長倪允芳說，經警方主動前往該超商了解，店家表示男子疑似偶爾會挖取店內捐贈箱零錢，因損失金額不多，故未向警方報案尋求協助。

警方提到，由於竊盜罪屬非告訴乃論之罪，即便店家沒有報案，警方仍將積極查緝該名男子的身分，全案依法偵辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅男挖超商捐款箱偷錢 警：店家未報案仍將主動偵辦

捐款 超商 公益

延伸閱讀

強盜一路尾隨老闆返廠 持槍搜刮現金金飾…草屯警動員61警力破案

帽子遺落酒店爆衝突 3男嗆警遭辣椒水制伏

日超商如廁沒先問…店長嗆客人「非法入侵」逼交個資報警 自己反遭法辦

店員多找錢爽收下？律師警告「恐犯侵占罪」：有人曾被判刑

相關新聞

酒後口角演變命案！埔里農路血案2移工倒下 兩嫌犯國姓鄉落網

南投縣埔里鎮昨天晚間驚傳移工命案。印尼籍移工在埔里大坪頂聚會飲酒，席間疑因酒後口角爆發衝突，其中1名男子持刀砍傷2人，造成1人傷重不治、另1人重傷送醫。警方成立專案小組追查，今天上午在國姓鄉查獲涉嫌行凶的印尼籍移工嘉仕明（音譯）及另名共犯阿布多（音譯）到案，全案將依殺人罪嫌移送南投地檢署偵辦。

【有片】中壢賊凌晨闖店偷現金香菸「從容行竊」監視器全都錄

桃園市中壢區環中東路二段昨(22)日發生竊案。有竊賊凌晨2時11分許闖入一處商家，偷走1100元及香菸等物隨後離去，等業者上午9時50分許準備開店時才驚覺遭竊，隨即向中壢警分局報案，警方目前已掌握犯嫌身分積極偵辦中。

楊梅男挖超商捐款箱偷錢 警：店家未報案仍將主動偵辦

桃園市楊梅區有一名男子疑似趁超商店員沒注意，偷挖櫃台的捐款箱，竊取善款，店家將監視器畫面公布在Threads，提醒大家注意。對此，楊梅警分局表示，由於損失金額不多，店家未報案，不過竊盜罪屬非告訴乃論之罪，警方將依法偵辦。

高雄60歲婦人今晨高處墜樓　掉落某商務酒店2樓平台慘死

高雄市三民區一名60歲蕭姓婦人今天凌晨1時40分許突從住處大樓高處墜樓，當場掉落在某商務酒店2樓平台，巨大落地聲響嚇壞酒店人員，出來查看，發現蕭女倒臥血泊報警；警消趕抵，發現蕭已當場死亡未送醫，初步檢視無外力介入，將報請檢察官相驗釐清死因。

下國道過彎太快！瓦斯槽車閘道翻覆波及對向車道休旅車

苗栗縣通霄鎮位於國3匝道與苗128線路口，今天上午8點多發生一起交通事故，1輛剛從國道下來的瓦斯槽車，疑因車速過快，出彎時當場翻覆，整輛車衝到苗128線對向車道，槽體還撞上1輛休旅車才煞停，幸兩車駕駛均僅輕傷並無大礙，確切肇事原因由警方調查中。

台南市幫浦消防車衝入山溝 巨大撞擊聲4人驚魂送醫

台南市消防局柳營消防分隊1輛幫浦消防車出勤時，在東山區一處道路不明原因衝入山溝，幸車上人員僅有輕微擦挫傷，4人驚魂未定送醫，詳細原因待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。