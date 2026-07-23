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【有片】中壢賊凌晨闖店偷現金香菸「從容行竊」監視器全都錄
桃園市中壢區環中東路二段昨(22)日發生竊案。有竊賊凌晨2時11分許闖入一處商家，偷走1100元及香菸等物隨後離去，等業者上午9時50分許準備開店時才驚覺遭竊，隨即向中壢警分局報案，警方目前已掌握犯嫌身分積極偵辦中。
受害店家事後也在網路貼文痛斥「偷錢就算了，偷菸還這麼順手」，並公布監視器畫面要大家小心該名竊賊。畫面中可以看到，該名竊賊疑似熟門熟路，動作十分從容，先將整包香菸放進自己的上衣口袋，接著再把櫃台的錢財搜刮一空，隨後離去。
龍興派出所說明，警方昨日中午12時許獲報，在環中東路二段有竊案發生。經了解，被害人於當日上午9時50分許，開店時發現店內現金等財物遭竊，損失約1100元，警方立即擴大調閱監視錄影畫面，目前已掌握犯嫌身分，積極偵辦中。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】中壢賊凌晨闖店偷現金香菸「從容行竊」監視器全都錄
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