快訊

中聯廠長陳明榮聲押…法院100萬交保 檢方當庭抗告

還有人在崇拜希特勒！奧地利出奇招把出生地改建成警察局

中國疑造新型核潛艦！衛星影像曝「艦橋極小化」 專家：要對付美航艦

聽新聞
0:00 / 0:00

【有片】中壢賊凌晨闖店偷現金香菸「從容行竊」監視器全都錄

桃園電子報／ 桃園電子報

1784777565052
警方目前已掌握犯嫌身分積極偵辦中。圖：截自Threads-___22.78

桃園市中壢區環中東路二段昨(22)日發生竊案。有竊賊凌晨2時11分許闖入一處商家，偷走1100元及香菸等物隨後離去，等業者上午9時50分許準備開店時才驚覺遭竊，隨即向中壢警分局報案，警方目前已掌握犯嫌身分積極偵辦中。

1784777581601
該名竊賊疑似熟門熟路，動作十分從容。圖：截自Threads-___22.78

受害店家事後也在網路貼文痛斥「偷錢就算了，偷菸還這麼順手」，並公布監視器畫面要大家小心該名竊賊。畫面中可以看到，該名竊賊疑似熟門熟路，動作十分從容，先將整包香菸放進自己的上衣口袋，接著再把櫃台的錢財搜刮一空，隨後離去。

龍興派出所說明，警方昨日中午12時許獲報，在環中東路二段有竊案發生。經了解，被害人於當日上午9時50分許，開店時發現店內現金等財物遭竊，損失約1100元，警方立即擴大調閱監視錄影畫面，目前已掌握犯嫌身分，積極偵辦中。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】中壢賊凌晨闖店偷現金香菸「從容行竊」監視器全都錄

延伸閱讀

強盜一路尾隨老闆返廠 持槍搜刮現金金飾…草屯警動員61警力破案

狗群深夜圍攻咬死貓監視器拍下驚悚畫面 嘉市府追查行凶狗群

用路人注意！國1北上中壢3車連環撞 占用內線車道

看「蔣萬安感謝函」才就讀…北市私幼涉虐童 家長看監視器心碎

相關新聞

驚險瞬間！母親載女童掉車外　疑因未關妥車門、未用安全椅違法裁罰

嘉義市一段驚險行車畫面近日在臉書社群脆傳出，有輛轎車昨天下午行經垂陽路路段轉彎，後座車門竟突然打開，有名年幼女童瞬間跌落車外，畫面怵目驚心。所幸當時後方並無來車，女童未遭車輛輾壓，驚險逃過一劫，不少網友看完直呼「實在太誇張」、「如果後面有公車或汽車，後果不堪設想」。

疑未保持行車安全 國三大溪段小貨車駕駛連追撞3台車

桃園國道3號北向57公里（大溪路段）今早9點05分發生事故，26歲林男駕駛貨車行駛輔助車道時，疑因未保持行車安全距離，撞擊當時駕駛小客車的32歲謝男，導致追撞前方的小客車的64歲黃男及駕駛聯結車的78歲鄒男。現場謝男受傷，送往衛福部桃園醫院檢傷，各車駕駛均無飲酒情形，詳細肇事原因有待警方釐清。

酒後口角釀命案！南投埔里農路血案2移工倒下 兩嫌犯國姓鄉落網

南投縣埔里鎮昨天晚間驚傳移工命案。印尼籍移工在埔里大坪頂聚會飲酒，席間疑因酒後口角爆發衝突，其中1名男子持刀砍傷2人，造成1人傷重不治、另1人重傷送醫。警方成立專案小組追查，今天上午在國姓鄉查獲涉嫌行凶的印尼籍移工嘉仕明（音譯）及另名共犯阿布多（音譯）到案，全案將依殺人罪嫌移送南投地檢署偵辦。

【有片】中壢賊凌晨闖店偷現金香菸「從容行竊」監視器全都錄

桃園市中壢區環中東路二段昨(22)日發生竊案。有竊賊凌晨2時11分許闖入一處商家，偷走1100元及香菸等物隨後離去，等業者上午9時50分許準備開店時才驚覺遭竊，隨即向中壢警分局報案，警方目前已掌握犯嫌身分積極偵辦中。

楊梅男挖超商捐款箱偷錢 警：店家未報案仍將主動偵辦

桃園市楊梅區有一名男子疑似趁超商店員沒注意，偷挖櫃台的捐款箱，竊取善款，店家將監視器畫面公布在Threads，提醒大家注意。對此，楊梅警分局表示，由於損失金額不多，店家未報案，不過竊盜罪屬非告訴乃論之罪，警方將依法偵辦。

高雄60歲婦人今晨高處墜樓　掉落某商務酒店2樓平台慘死

高雄市三民區一名60歲蕭姓婦人今天凌晨1時40分許突從住處大樓高處墜樓，當場掉落在某商務酒店2樓平台，巨大落地聲響嚇壞酒店人員，出來查看，發現蕭女倒臥血泊報警；警消趕抵，發現蕭已當場死亡未送醫，初步檢視無外力介入，將報請檢察官相驗釐清死因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。