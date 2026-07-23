高雄60歲婦人今晨高處墜樓　掉落某商務酒店2樓平台慘死

高雄市三民區一名60歲蕭姓婦人今天凌晨1時40分許突從住處大樓高處墜樓，當場掉落在某商務酒店2樓平台，巨大落地聲響嚇壞酒店人員，出來查看，發現蕭女倒臥血泊報警；警消趕抵，發現蕭已當場死亡未送醫，初步檢視無外力介入，將報請檢察官相驗釐清死因。

據了解，死者蕭姓婦人獨居在三民區某大樓高樓層，今天凌晨1時40分突從住家墜落，剛好掉落在隔壁棟某商務酒店的2樓小平台，酒店服務人員聽到巨響，查看發現蕭倒臥在血泊中，嚇得報案。

警消趕抵，發現蕭女已明顯死亡，清查發現蕭是隔壁大樓住戶，平常獨居，沒料發生憾事，已通知蕭女家屬到案，並報請檢察官相驗，以釐清死因。

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