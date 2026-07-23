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下國道過彎太快！瓦斯槽車翻覆波及對向車道休旅車

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮位於國3匝道與苗128線路口，今天上午8點多發生一起交通事故，1輛剛從國道下來的瓦斯槽車，疑因車速過快，出彎時當場翻覆，整輛車衝到苗128線對向車道，槽體還撞上1輛休旅車才煞停，幸兩車駕駛均僅輕傷並無大礙，確切肇事原因由警方調查中。

警方初步調查，51歲柯姓男子駕駛營業貨運曳引車，載運瓦斯氣體，沿國道3號南下通霄交流道匯出匝道過彎時，車輛不慎翻覆，並與對向車道34歲黃姓女子所駕駛自小客車沿苗128線西往東直行發生碰撞，事故造成柯男受困車內，經消防人員協助脫困後送醫治療，黃女輕微受傷，無需送醫；雙方駕駛均無酒駕、毒駕情形，詳細肇事原因尚待釐清。

據了解，柯男從台北深坑出車要前往台中大甲，上午沿國3南下，從通霄下國道準備銜接西濱公路，未料釀翻車事故，現場受困駕駛座內約半小時，才被拉救出來通霄光田醫院；黃女則從超商買完早餐準備要去上班，卻被側翻的槽車掃到，整輛車還被推擠至路肩，自行脫困下車時神情仍是滿臉驚嚇，圍觀民眾直呼「還好只是被撞到不是被壓到，不然下場難料！」

警方呼籲，用路人行經彎道或匝道應減速慢行，駕駛大型車輛須注意車輛重心及路況；其他用路人應與大型車保持安全距離，留意視線死角，以維護交通安全。

黃女駕駛白色休旅車路過被波及，卻被側翻的槽車掃到，整輛車被翻覆的槽車推擠至路肩。圖／民眾提供
黃女駕駛白色休旅車路過被波及，卻被側翻的槽車掃到，整輛車被翻覆的槽車推擠至路肩。圖／民眾提供

肇事瓦斯槽車翻覆後，波及對向休旅車，消防隊到場後除了救人還灑水降溫，防止起火。圖／民眾提供
肇事瓦斯槽車翻覆後，波及對向休旅車，消防隊到場後除了救人還灑水降溫，防止起火。圖／民眾提供

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