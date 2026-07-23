台中工業區清潔員跌落地下三樓…消防隊救出送醫

台中工業區一名50多歲清潔人員在今早10時許，不慎從地下二樓人孔蓋掉落地下三樓，消防隊以立坑、三腳架等方式救出，傷者有多處擦傷、意識清楚，已送醫治療，詳細案發原因待查。

台中市消防局在今早10時21分獲報，西屯區工業區三十三路有創傷救護案件。

報案者表示，有1名清潔人員從地下2樓掉落地下3樓人孔蓋內受傷、目前意識清楚，確認該處所無存放危險物品。

消防局派遣工業區、西屯分隊出動4車9人，由工業區小隊長陳文駿帶隊前往搶救。

消防隊到場回報，受困民眾已由消防人員利用立坑及三腳架實施低所救助成功、意識清楚，後續交由救護人員送醫處置。

救出的男性傷者年約54歲、多處擦傷、意識清楚，消防人員給予緊急救護處置後送中港澄清醫院。

台中工業區一名清潔員在今早跌落地下三樓人孔蓋，消防隊到場救出。記者陳宏睿／翻攝