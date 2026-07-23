失業男窩居公廁旁3個月 暖警助安置脫困

50歲林姓男子窩居高雄市小港區鳳鼻頭漁港公廁，轄區員警獲悉他因身體狀況不佳，失業又無家人，僅靠微薄社會補助度日，警方協商宮廟收留，他才獲得安頓，暫度難關。

據小港警分局表示，林姓男子因中年失業且無家屬依靠，流落鳳鼻頭漁港公廁已3個多月，大林派出所員警發覺，擔心林男若長期飢寒交迫，可能衍生隱憂，前往關心他的生活。

員警得悉林男有些微補助，未達市府社會局公費安置標準，大林所長吳文欽便多方尋求民間社福資源協助，終於有下落。

警方說，吳文欽找到平時發放愛心便當的前鎮區聖安宮，廟方允諾暫時安置林男，並提供日常膳宿，7月21日員警去公廁旁告訴林男，載林男到聖安宮，並出資幫林男修機車，令林男感激員警視民如親。