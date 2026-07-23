影／自小客轉彎失控撞號誌桿 宜蘭蔥油餅名店旁驚魂

25歲李姓男子昨天下午駕車沿宜蘭礁溪路4段向南行駛，左轉時突然失控打滑，自撞路口號誌桿才停下。因一旁就是一間蔥油餅名店，幸好這起車禍沒有撞到路人。駕駛聲稱是機械故障，警方初步排除酒駕、毒駕，正釐清肇事原因。

據了解，李男昨天駕駛一輛小客車，下午4時許駕駛行經礁溪路4段由北向南行駛，在育才路口要左轉彎時，不明原因未循車道線，而是轉了一個大彎，衝撞到路口號誌桿，因路口就是蔥油餅店，撞擊聲響嚇壞採買民眾，有目擊者發現，事發後，李男從駕駛座爬出來，一度走進一旁巷弄，隨後再回到現場。

警方獲報後趕到現場處理，李男供稱，是因為老車機械故障，行車時方向盤控制不慎才會自撞；李男酒測值為零，警方初步排除李男有酒駕、毒駕的嫌疑，確認肇事原因及肇責還在調查釐清，呼籲用路人注意車前狀況，以免發生交通事故。

宜蘭一名25歲李姓男子駕車在礁溪路4段左轉時，失控自撞路口號誌桿，車頭嚴重變形。圖／民眾提供