龜山分局於昨日前往科隆股份有限公司辦理交通安全宣導活動。圖：警方提供

為提升員工交通安全觀念，降低交通事故發生風險，龜山警分局於昨(22)日前往科隆股份有限公司辦理交通安全宣導活動，透過實務案例分享及交通安全觀念講解，協助員工建立正確用路習慣，共同營造安全友善的交通環境。

此次宣導內容聚焦於員工日常通勤常見的交通風險。圖：警方提供

此次宣導內容聚焦於員工日常通勤常見的交通風險，課程涵蓋「大型車內輪差與視野死角、路權觀念、防衛駕駛及機車安全騎乘技巧」等重點議題，並藉由實際事故案例分析，提醒員工行經路口時應減速慢行、注意周遭車流動態，避免因一時疏忽而發生交通事故。

科隆股份有限公司重視員工安全與交通教育，特別安排此次宣導課程，讓員工在工作之餘也能充實交通安全知識。龜山分局表示，交通安全需從日常生活做起，期盼藉由警企合作方式，將正確交通觀念深植人心，共同守護員工通勤安全及家庭幸福。

龜山分局長張鶴瓊呼籲，用路人應遵守交通規則，落實防衛駕駛觀念，行經路口務必減速停讓，以提升自身及他人的行車安全，共同打造更安全的交通環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山警前進企業宣導 聚焦通勤路上風險強化行車安全