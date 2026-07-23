高雄救護車上新生兒缺氧發酣　路口特斯拉10秒才讓、寶獅轎車不讓慘了

高雄市一名新生兒被救護車送急診途中缺氧發紺，在明誠二路與富民路口遇紅燈，前方特斯拉10秒後側讓，但左側寶獅轎車卻不動如山，因路口窄，特斯拉又往前開，救護車才通行，事後影片被PO網，救護員痛批「寶獅駕駛真的很壞」，警方蒐證將對2駕駛開罰。

網路社群Threads有救護員貼文指，前天上午10時50分執行救護新生兒任務，行經明誠二路與富民路口，當時搶時間，旁邊特斯拉已經往右靠，但路面還是不夠寬，一輛寶獅的轎車依然不避讓，用廣播系統廣播後依然不打算動作。

當時特斯拉從右邊車道移動到左邊車道後才夠通行，原PO指，經過時發現寶獅車主明明就一直在看後照鏡卻毫無作為，真的很壞。

原PO後來解釋，因為自己也有小寶寶所以會比較在意，陳述當時接到寶寶時，狀態很穩定，進到保溫箱上車晃一晃就睡了，後來監測器發出警報，小寶寶臉色發黑、發紺，先停路邊處置，醫生和護理師也顧得很好，等寶寶穩定才繼續開車。

後到博愛路他才比較急，原PO陳述當時特斯拉一開始也沒動，但是後面有做出努力，因路口不夠寬敞沒辦法通行，如果寶獅跟特斯拉一個往左一個往右就夠了，這樣就算摩托車還是在躲太陽也不會有太大影響；文末請網友勿肉搜寶獅的駕駛，並指寶寶有平安到醫院，狀態也很好。

轄區左營分局指，警方未接獲相關報案，經主動調閱路口監視器及檢視網路流傳影片，發現前方二輛轎車行經該路口時，適逢救護車鳴笛執行緊急救護勤務，惟二車駕駛人均未立即避讓，右方特斯拉原地停留約10秒後始行讓道，而左方自小客車則未避讓，已影響救護車通行。

警方指出，二車駕駛人行為顯有違反道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，聞救護車、消防車、警備車或工程救險車警號，不立即避讓者，可處6000元以上3萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照及吊扣汽車牌照6個月。警方將通知二車駕駛人到案說明，並依法製單舉發。

高雄市一名新生兒被救護車送急診途中缺氧發紺，在明誠二路與富民路口遇紅燈，前方右側特斯拉後來往前開讓路，但左側寶獅轎車（紅圈處）卻不動如山。圖／截自Threads網友jing_xuan_lin影片

高雄市一名新生兒被救護車送急診途中缺氧發紺，在明誠二路與富民路口遇紅燈，前方右側特斯拉側讓，但左側寶獅轎車（紅圈處）卻不動如山。圖／截自Threads網友jing_xuan_lin影片