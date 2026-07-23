疑失蹤7年化為白骨 高雄都會公園遺骸身分仍待確認

高雄市橋頭區都會公園昨天有公園委外調查人員在樹林斜坡作業時，意外發現地面散落一顆頭骨及多塊人體骨骸，旁邊還留有水壺、拖鞋等遺物，警方獲報後不敢大意，立即封鎖現場進行採證，經比對失蹤人口資料，懷疑死者為7年前失蹤的62歲周姓男子。

據了解，都會公園委外廠商人員昨天下午2時許於公園旁樹林斜坡進行樹木調查時，因該處林木生長繁密，無意間在斜坡草叢間看見疑似人體頭骨及散落骨骸，當場嚇得報警處置。

轄區岡山警分局獲報後趕抵現場，隨即拉起封鎖線維護現場完整，並同步通知鑑識人員到場採證，鑑識人員初步確認現場骨骸確實為人類骨骸，且已明顯白骨化，現場周邊另尋獲拖鞋與一只塑膠水壺等私人物品，但未發現身分證明文件。

警方隨即比對失蹤人口資料庫，發現現場遺留的塑膠水壺特徵，與2019年7月10日通報失蹤的62歲周姓男子高度吻合。

據了解，周男當年出門時未攜帶證件、現金及家門鑰匙，當時最後身影出現在橋頭區新莊里大昌路的青林牧場一帶，隨後便音訊全無。

警方表示，目前死者確切身分及死因仍待進一步釐清，後續將報請橋頭地檢署檢察官相驗，並通知周男家屬前往指認並採集DNA進行比對，以釐清整體案情。