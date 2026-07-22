屍體已蠟化…3男涉彰化荔枝園「保鮮膜裹屍」 死者身分出爐

彰化縣芬園鄉一處荔枝園6月底遭人發現一具保鮮膜包裹屍體，警方拘提3名涉案男子到案，經檢警清查失蹤人口及DNA比對，彰檢今天證實死者為45歲林姓女子，死因仍待釐清。圖／消防局提供

彰化縣芬園鄉一處荔枝園6月底遭人發現一具保鮮膜包裹屍體，警方拘提3名涉案男子到案，經檢警清查失蹤人口及DNA比對，彰檢今天證實死者為45歲林姓女子，死因仍待釐清。

有民眾6月26日行經芬園鄉一處荔枝園，發現地上有用保鮮膜包裹的物體，靠近一看疑為屍體，彰化縣警察局彰化分局員警獲報後趕赴現場，發現屍體有長髮外觀，且已呈現蠟化，研判死亡已有一段時間，當天下午警方即帶回涉案林姓男子等3人。

據指出，其中一名有吸毒前科林男供稱今年初與一名女子吸毒，不過女子卻暴斃，林男不知該如何處理，找來2名友人協助用棉被及保鮮膜包裹屍體，再載運到芬園鄉山區丟棄。

3名涉案男子被依殺人、毀損屍體等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦，檢察官複訊後，將林姓主嫌以殺人等罪嫌聲押，其餘2人請回，彰化地方法院原裁定主嫌新台幣3萬元交保，因覓保無著改准押。

經檢警過濾轄內失蹤人口及DNA比對等調查，近日確認死者為45歲林姓女子，至於是否因吸毒暴斃或其餘死因，尚待採檢報告出爐，以進一步釐清。

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