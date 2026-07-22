國民黨青年凱道絕食抗議 中正一警「24小時輪班、組長深夜留守」

毒油風波擴大，國民黨青年搭起帳篷在凱道反毒油絕食抗議，也響應7月25日反毒台凱道遊行。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天傍晚近6時許，前往凱道探視，除為現場4位夥伴加油打氣、送上物資，還親自幫抗爭同仁洗毛巾降溫，對政府至今未對食安訴求做出回應，傅批執政團隊冷漠，呼籲全國民眾做堅實後盾。

據了解，由於國民黨青年搭起帳篷絕食抗議，預計持續過夜至7月25日，為了維護現場安全並防範突發衝突，轄區中正一警方自絕食行動首日起便嚴陣以待，不僅規劃警力24小時輪班派員站崗守望，夜間更指派「兩線三星」組長級別的幹部坐鎮派出所留守。

傅崐萁受訪稱要給這4位孩子加油，他們很有勇氣，為全國人民站出來，這群年輕人的訴求非常簡單，國家必須要有安全的食品，下一代才能快樂成長，「台灣是一個已開發國家，不能還是三流的食安水平，必須人人都要吃的健康和快樂」。

話鋒一轉，傅批評，抗爭至今已有一段時間，但從總統府到各部會首長，竟沒有任何一位官員前來關心。傅說，只要是正確、為國家社會願意努力的事，大家就都應該做他們的後盾，給予最溫暖的加油，讓他們勇敢走下去，「直到台灣的食安能夠真正守住健康的時候，任務也完成，希望大家給他們努力支持和加油」。

國民黨北市議員楊植斗丶議員參選人賴苡任，以及新北市汐止金山萬里區議員參選人何元楷丶基隆市議員參選人張家馨響應725上凱道遊行活動，絕食超過79小時，整體精神狀態不如第一日，透過喝水、濕紙巾擦拭皮膚、吹電風扇散熱，如廁需求則到介壽派出所。

國民黨北市議員楊植斗丶議員參選人賴苡任，以及新北市汐止金山萬里區議員參選人何元楷丶基隆市議員參選人張家馨響應725上凱道遊行活動，絕食超過79小時。記者翁至成／攝影

國民黨北市議員楊植斗丶議員參選人賴苡任，以及新北市汐止金山萬里區議員參選人何元楷丶基隆市議員參選人張家馨響應725上凱道遊行活動，絕食超過79小時。記者翁至成／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁（蹲姿者）今天前往凱達格蘭大道探視絕食抗爭的4位年輕夥伴。記者翁至成／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右）今天前往凱達格蘭大道探視絕食抗爭的4位年輕夥伴。記者翁至成／攝影