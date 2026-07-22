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日籍男登玉山主峰線失足墜邊坡 警消冒險架繩搶救送醫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

玉山主峰線今天清晨3時許傳出意外，62歲日籍男子不慎失足滑落邊坡，警消獲報後會同玉山國家公園管理處及林業保育署嘉義分署搜救，利用繩索下切邊坡將男子救起，所幸意識清楚，僅頭部、身體及右腳等處擦挫傷，送往阿里山香林衛生室治療，暫無生命危險。

嘉義縣消防局今天凌晨3時許接獲通報，阿里山鄉玉山主峰線1公里處附近，一名62歲日籍男子不慎滑落邊坡，立即派遣消防人員前往救援，並通知嘉義縣警察局竹崎分局、保七總隊、玉山國家公園管理處及林業保育署嘉義分署共同協助。

搜救人員抵達現場後，朝著邊坡下方呼喊，確認男子仍有意識，隨即架設繩索下切約20公尺邊坡，為男子穿戴安全吊帶後，由眾人合力拉升救回步道。經現場檢傷，男子頭部、身體及膝蓋等多處擦傷，右腳挫傷，意識清楚，隨後由救護車送往阿里山香林衛生室治療。

警方表示，男子墜落後仍可回應搜救人員呼喊，救援過程順利，詳細事故原因仍待釐清，提醒山區夜間及清晨視線不佳，且地形陡峭，登山前應評估自身體能及天候狀況，做好路線規畫，攜帶足夠照明、通訊及急救裝備，並結伴同行，降低山域意外發生風險。

日籍男子今天清晨3時許登玉山主峰線失足墜落邊坡，搜救人員冒險架繩將他拉上步道送醫。圖／警方提供
日籍男子今天清晨3時許登玉山主峰線失足墜落邊坡，搜救人員冒險架繩將他拉上步道送醫。圖／警方提供

日籍男子今天清晨3時許登玉山主峰線失足墜落邊坡，搜救人員冒險架繩將他拉上步道送醫。圖／警方提供
日籍男子今天清晨3時許登玉山主峰線失足墜落邊坡，搜救人員冒險架繩將他拉上步道送醫。圖／警方提供

日籍男子今天清晨3時許登玉山主峰線失足墜落邊坡，搜救人員冒險架繩將他拉上步道送醫。圖／警方提供
日籍男子今天清晨3時許登玉山主峰線失足墜落邊坡，搜救人員冒險架繩將他拉上步道送醫。圖／警方提供

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