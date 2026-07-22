日籍遊客登玉山失足墜崖 警消及時救援送醫

一名日籍男性遊客今天凌晨登玉山時，於玉山登山口附近跌落山崖，警消獲報立即組隊前往救援，確認失足位置後架繩索下切邊坡，將人救出送醫，幸意識清楚，僅身體多處擦傷。

嘉義縣消防局凌晨3時接獲報案，指一名約62歲日籍男子登玉山時，在玉山登山口附近不慎滑落陡峭山壁，立即會同縣警察局竹崎分局、保七總隊、林保署嘉義分署和玉山國家公園管理處等單位組成搜救隊前往救援。

警方表示，搜救隊伍抵達民眾跌落地點，經呼喊後有回應，確認位置後立即架繩索下切20幾公尺邊坡，找到跌落的日籍男子，為他穿戴好扣環，再合力以繩索把他拉上到林道脫離險境。

經現場檢傷，日籍男子頭部、身體膝蓋等處擦傷，意識清楚，隨即帶出至玉山步道登山口，由救護車載至阿里山香林衛生室治療。

警方呼籲，山區夜間與清晨視線不良且地形陡峭，民眾登山前應有足夠的休息時間，於進行山域活動時應特別注意腳下路況，攜帶足夠照明設備並結伴同行、攜帶必要通訊及救援設備，以降低突發狀況風險。