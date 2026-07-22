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北市林森北路套房外牆遭噴漆、灌膠水 疑漏水糾紛...警追查

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市中山區林森北路某大樓一處套房的大門外牆，日前遭人惡意噴漆塗鴉，連門鎖也被灌入膠水，警方獲報後調閱大樓及周邊監視器畫面，目前已鎖定一名獨自犯案的中年男子，全力追緝中。

中山警方20日下午4時許接獲報案，指林森北路某大樓內有住戶的外牆遭人破壞，警方隨即派員趕赴現場並調閱監視器畫面，發現嫌犯在19日下午4時許，頭戴安全帽、墨鏡及口罩闖入大樓。

畫面可見，該名男子不僅手持黑色噴漆罐，對特定住戶的外牆恣意塗鴉噴漆，更惡劣地使用膠水灌入大樓住戶的門鎖，意圖使被害人無法正常出入。

據了解，受害住戶向警方供稱，曾因大樓水管漏水問題，與樓下房客發生糾紛，因此懷疑此次遭人惡意報復，大樓管理委員會今天正式向派出所提出毀損告訴。

警方表示，目前正擴大調閱周邊監視器畫面，積極追查嫌犯行蹤及身分，全案朝毀損罪嫌偵辦，動機待釐清。

台北市中山區林森北路某大樓一處套房的大門外牆，日前遭人惡意噴漆塗鴉。記者翁至成／翻攝
台北市中山區林森北路某大樓一處套房的大門外牆，日前遭人惡意噴漆塗鴉。記者翁至成／翻攝

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