北市林森北路某大樓遭噴漆 警調監視器追嫌

北市中山區某大樓住戶外牆近日遭人惡意噴漆，警方今天受理報案後，積極調閱監視器追查，據了解此住戶疑因漏水問題而和鄰居有糾紛，正持續追查涉案犯嫌身分，以釐清犯案動機。

台北市警察局中山分局中山二派出所20日下午4時許接獲報案，稱轄內林森北路某棟大樓有住戶外牆遭人噴漆，因噴漆處涉及大樓公共牆面，管理委員會於今天下午2時許到派出所提出毀損告訴。

據悉，遭噴漆住戶日前疑因漏水問題和其他住戶有糾紛，不排除是因此遭人挾怨報復。

警方受理案件後，立即積極偵辦，並指派專人調閱大樓及周邊監視器影像，全面清查犯案時段可疑人、車及相關跡證，持續追查涉案犯嫌身分，全力查緝到案，依法究辦。

中山分局強調，任何以噴漆、破壞等方式毀損他人財物的行為，均已涉及刑法毀損罪責，警方對於蓄意破壞公共秩序及民眾財產安全的不法行為，絕不寬貸。