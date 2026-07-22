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17歲少年無照酒駕載女友雙亡...母也酒駕兄無照均亡 父悲：什麼都沒了

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

17歲劉姓少年昨天凌晨酒後無照騎車載著17歲王姓少女要去安平海邊卻自撞路樹，兩人傷重不治；劉的父親今天指出，劉的哥哥去年也是17歲因無照騎車摔車身亡，他多次提醒弟弟，還是發生憾事，妻子在他們小時候也是酒駕開車自撞身亡，他單親扶養的二個兒子均過世。

這對小情侶前晚與另一對年紀相仿的未成年男女一起從麻豆區騎車（後者騎乘微型電動二輪車）至永康區聚餐，昨天凌晨再一起前往安平觀夕平台，要到海邊走走；3時許劉在安平區安北路、州平一街口不明原因自撞路樹，他與王女傷重不治雙亡，經抽血確認酒測值超標達泥醉程度。

劉的父親今天在台南市立殯儀館接受媒體採訪指出，妻子是在二兄弟幼稚園時，因酒駕開車自撞分隔島身亡，他不知道妻子開車前有喝酒，但驗出來是有酒測值；後來他在麻豆租屋，單親扶養二兄弟長大成人，有多次提醒叮嚀二人不要酒駕，另外近幾年跟另一位女性有再生一個兒子。

劉父指出，劉的哥哥去年在17歲時無照騎車自摔到別人車底身亡，他後來一再告誡弟弟千萬不要無照騎車，但弟弟不大聽話，屢勸不聽，誰講都一樣，還是曾偷騎機車，之前已自撞電線桿；他在車禍前一晚聽到弟弟要去永康，詢問「去永康幹嘛？」弟弟說「去找媽媽」。

劉父表示，他是貨車隨車助手，後來就去上班，當晚特別提醒兒子不要再騎車，完全沒想到兒子會拿備用鑰匙偷騎機車出去，更不知道兒子還喝酒；在哥哥過世後，因知道弟弟已經受到打擊，很少罵弟弟，若發生口角都盡量忍耐，只希望弟弟好好讀書，將來好好工作，有一天才能過好的生活。

劉父說，「去年他哥哥也因為無照騎車過世，才過一年又換他」，對於兒子載女友導致女生也死亡，直說「要死也不要拖別人一起去」；因昨天忙著跟檢察官驗屍，之後再找時間過去向對方家人道歉，看要怎麼處理，他也不知道要怎麼處理，只能誠心和對方溝通，看後續如何解決。

劉父悲痛表示，自己42歲生弟弟，十分疼愛，他不明白鑰匙有收好，保險櫃那麼大，還是被弟弟發現騎出去；他昨天凌晨上班時看到弟弟的手機定位跑去安平，4點33分還傳訊詢問「你跑去安平幹嘛」，沒想到當時已經天人永隔。現在只能寫資料，明天要將弟弟送到鹽水靈骨塔，他什麼都沒有了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

17歲劉姓男子載著17歲王姓女友不明原因於安平區安北路和州平一街交叉路口自撞路樹，兩人傷重雙雙不治。圖／民眾提供
17歲劉姓男子載著17歲王姓女友不明原因於安平區安北路和州平一街交叉路口自撞路樹，兩人傷重雙雙不治。圖／民眾提供

17歲劉姓男子載著17歲王姓女友不明原因於安平區安北路和州平一街交叉路口自撞路樹，兩人傷重雙雙不治。圖／民眾提供
17歲劉姓男子載著17歲王姓女友不明原因於安平區安北路和州平一街交叉路口自撞路樹，兩人傷重雙雙不治。圖／民眾提供

劉姓少年父親受訪指出，劉的哥哥去年也是17歲因無照騎車摔車身亡，妻子在他們小時候也是酒駕開車自撞身亡。圖／民眾提供
劉姓少年父親受訪指出，劉的哥哥去年也是17歲因無照騎車摔車身亡，妻子在他們小時候也是酒駕開車自撞身亡。圖／民眾提供

17歲劉姓男子載著17歲王姓女友不明原因於安平區安北路和州平一街交叉路口自撞路樹，兩人傷重雙雙不治。圖／民眾提供
17歲劉姓男子載著17歲王姓女友不明原因於安平區安北路和州平一街交叉路口自撞路樹，兩人傷重雙雙不治。圖／民眾提供

17歲劉姓男子載著17歲王姓女友不明原因於安平區安北路和州平一街交叉路口自撞路樹，兩人傷重雙雙不治。圖／民眾提供
17歲劉姓男子載著17歲王姓女友不明原因於安平區安北路和州平一街交叉路口自撞路樹，兩人傷重雙雙不治。圖／民眾提供

劉姓少年父親受訪指出，劉的哥哥去年也是17歲因無照騎車摔車身亡，妻子在他們小時候也是酒駕開車自撞身亡。圖／民眾提供
劉姓少年父親受訪指出，劉的哥哥去年也是17歲因無照騎車摔車身亡，妻子在他們小時候也是酒駕開車自撞身亡。圖／民眾提供

劉姓少年父親受訪指出，劉的哥哥去年也是17歲因無照騎車摔車身亡，妻子在他們小時候也是酒駕開車自撞身亡。圖／民眾提供
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酒駕 自撞

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