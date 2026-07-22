台積電南科工地傳工人集體鬥毆 現場棍棒齊飛

台積電南科工地今上午傳出工人集體肢體衝突，現場棍棒齊飛，警方將依聚眾鬥毆罪移請檢方偵辦，南科管理局表示，疑因施工順序認知不同衍生衝突，已要求工地統合管理者應妥善安排各項工作流程，並將持續宣導工安重要性。

今上午網路台南爆料公社貼出一段影片，投訴人稱，今天上午7時許台南台積電P9工地有「棒球隊」出動，影片疑似是由混凝土預拌車駕駛拍攝，工地內兩邊人馬對峙，雙方互相叫囂，前後爆發兩波推擠衝突，更有人手上拿著類似鐵條、棍棒揮舞，也有人高喊「不要打架！」場面紊亂。

南科保警隊獲報後趕至，衝突已結束，經查是水泥包商及板模工程人員因工程進度發生口角，雙方情緒激動，進一步引發群起衝突事件。警方指出，已主動介入調查，聯繫工地包商業者及施暴者到案說明，已製作筆錄完成，無人提告，警方在釐清案情後，後續將依聚眾鬥毆罪移請台南地檢署偵辦。

南科管理局指出，初步訪查為模板承包廠商、水泥承包廠商人員因施工順序認知不同發生口角，進而演變為推擠衝突，已要求工地統合管理者應妥善安排各項工作流程，不得再有暴力事件衍生。

因施工順序認知不同發生口角，台積電南科工地今上午傳出工人鬥毆，現場亂成一片。圖 ／ 民眾提供

因施工順序認知不同發生口角，台積電南科工地今上午傳出工人鬥毆，現場亂成一片。圖 ／ 民眾提供