古亭河濱公園施工硬闖！ 他騎單車不滿封路...揮拳打女義交涉妨害公務

台北市古亭河濱公園旁自行車道昨天進行道路刨除工程，63歲張姓男子騎腳踏車經過，不顧路線已封閉管制硬闖，女義交上前阻攔，雙方從口角變成肢體衝突，張男出拳毆打後揚長而去。警方獲報循線追查，掌握張男身分通知到案，他稱「封路不合理」，反控也被女義交毆打，雙方互告傷害。

中正二警方21日中午11點多獲報，古亭河濱公園發生打架，到場時動手男子已離去，詢問得知，現場在進行道路刨除工程，腳踏車道部分區域實施封閉管制，孰料男子不理會硬闖，還動手毆打管制動線的義交。

警方循線調閱監視器畫面，釐清出涉案的張男身分，昨天通知到案說明，張男供稱「封路管制不合理」，被攔下才爆發爭執，又氣不過才動手，反控女義交也有動手打人，因此提告傷害罪，警詢後被依傷害、妨害公務罪嫌函送法辦。