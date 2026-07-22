聽新聞
0:00 / 0:00
古亭河濱公園施工硬闖！ 他騎單車不滿封路...揮拳打女義交涉妨害公務
台北市古亭河濱公園旁自行車道昨天進行道路刨除工程，63歲張姓男子騎腳踏車經過，不顧路線已封閉管制硬闖，女義交上前阻攔，雙方從口角變成肢體衝突，張男出拳毆打後揚長而去。警方獲報循線追查，掌握張男身分通知到案，他稱「封路不合理」，反控也被女義交毆打，雙方互告傷害。
中正二警方21日中午11點多獲報，古亭河濱公園發生打架，到場時動手男子已離去，詢問得知，現場在進行道路刨除工程，腳踏車道部分區域實施封閉管制，孰料男子不理會硬闖，還動手毆打管制動線的義交。
警方循線調閱監視器畫面，釐清出涉案的張男身分，昨天通知到案說明，張男供稱「封路管制不合理」，被攔下才爆發爭執，又氣不過才動手，反控女義交也有動手打人，因此提告傷害罪，警詢後被依傷害、妨害公務罪嫌函送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。