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高雄都會公園樹林驚見白骨 現場留水壺拖鞋警方正釐清身分

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市橋頭區都會公園今天下午驚傳有公園委外調查人員在樹林斜坡作業時，意外發現地面散落一顆頭骨及多塊人體骨骸，旁邊還留有水壺、拖鞋等物品，警方獲報後不敢大意，立即封鎖現場進行鑑識，暫無法確認死者身分與死因，全案將報請檢方相驗釐清。

據了解，都會公園委外廠商人員今天下午2時許於公園旁樹林斜坡進行樹木調查時，無意間在草叢與地表間看見疑似人體頭骨及散落骨骸，當場嚇得報警處置。

轄區警方獲報後趕抵現場，隨即拉起封鎖線採證，確認在林木生長繁密的斜坡上發現人體遺骸，現場周邊另尋獲水壺、拖鞋等私人物品，但未發現證明身分文件。

鑑識人員也已到場採證，但由於現場僅剩白骨，因此身分及死因均尚未確定，警方將報請橋頭地檢署檢察官相驗，並積極比對失蹤人口資料，以確認死者身分及釐清案情。

高雄都會公園樹林驚見白骨，現場已拉起封鎖線。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄都會公園樹林驚見白骨，現場已拉起封鎖線。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄都會公園樹林驚見白骨，現場已拉起封鎖線。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄都會公園樹林驚見白骨，現場已拉起封鎖線。記者巫鴻瑋／翻攝

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