竹北交流道上班尖峰轎車「顧路」 2警趕來推車「人力左轉」

國道1號竹北段昨早因追撞事故造成大塞車，同一時間竹北交流道周邊也差點「塞上加塞」。1輛轎車停等左轉時，疑因離合器線斷裂拋錨，竟卡在左轉車道動彈不得，所幸2名正在交整的員警及時趕來，趁綠燈合力「人力左轉」推車解圍，才未釀成大塞車。

昨天上午近8時正值上班尖峰，竹北交流道周邊車流龐大，1輛轎車在左轉延伸車道停等號誌，不料綠燈亮起準備起步時，車輛卻突然無法前進，疑似離合器線斷裂導致拋錨，駕駛一時進退兩難。

由於故障車輛卡在左轉車道，後方車輛無法通行，駕駛頻頻鳴按喇叭，車流也開始回堵。竹北警分局六家派出所員警發現異狀後立即上前，其中1名員警先站上路口指揮疏導車流、提醒來車減速慢行，另1人則上前了解車輛故障原因，並安撫焦急的駕駛。

待下一輪左轉綠燈亮起，2名員警把握短短數十秒通行時間，直接化身「推車隊」，合力從車後推動故障轎車，以「人力左轉」方式將車輛推離車道，最後順利移置路旁安全處等待拖吊，讓原本逐漸回堵的車流恢復通行。

同一時間國道1號北向92.2公里竹北路段也因3車追撞事故陷入大塞車。67歲戴姓男子疑未注意車前狀況，駕車撞上前方轎車及曳引車，一度命危送醫；事故適逢上班尖峰，北上車流一度回堵約12公里，從竹北一路塞到頭份，連新竹系統交流道也受影響。

竹北警分局提醒，車輛若在道路上發生故障，駕駛應立即開啟危險警示燈，並在安全情況下設置故障標誌，盡速撥打110或道路救援電話尋求協助，避免停留車道造成二次事故。