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通霄台1線曳引車與機車疑爭道車禍 機車高速猛撞騎士當場身亡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗通霄鎮台1線五南里路段，今天上午10點多發生一起死亡車禍，現場曳引車與機車疑爭道發生碰撞，猛烈撞擊力道，造成機車騎士當場傷重送醫，經搶救後仍宣告不治，詳細肇事原因及責任歸屬由警方調查釐清中。

警方初步調查，49歲黃男事發時駕駛曳引車從煉鋼廠出來欲右轉駛入台1線，不料與直行44歲吳男所騎乘機車發生碰撞，消防人員獲報趕抵現場時，吳男已無生命跡象，救護人員立即實施心肺復甦術（CPR）並送往醫院急救，但吳男仍因傷勢過重不治身亡。

目擊民眾說，當時見到機車直接卡在營業貨運曳引車車底，地面留下不少血跡，機車零件散落一地，現場一度交通管制。

警方表示，經初步檢測與了解，雙方均無酒駕及毒駕情形。因肇事路口有紅綠燈號，從機車直接高速撞上曳引車身等跡證研判，懷疑有一方搶燈號爭道釀禍，詳細肇事原因與責任歸屬尚待調查釐清，全案已報請檢察官進行相驗。

現場機車直接撞上曳引車車身，猛烈撞擊力道造成機車騎士傷重，經送醫急救仍宣告不治。圖／民眾提供
現場機車直接撞上曳引車車身，猛烈撞擊力道造成機車騎士傷重，經送醫急救仍宣告不治。圖／民眾提供

苗栗 車禍 曳引車

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