步兄後塵…17歲少年無照酒駕載女友雙亡 南警：去年1547件未成年駕駛

台南市17歲劉姓少年昨天凌晨酒後無照騎車載著17歲王姓少女要去安平區海邊卻自撞路樹，兩人傷重雙雙不治；據了解，劉的哥哥去年也因無照騎車過世，今年劉步上哥哥後塵，友人發文哀悼指出「你還載著你女友還喝酒，叫你不要再喝了」。劉父單親撫養二子，二子都無照車禍身亡，令人不勝唏噓。

這對小情侶前晚與另一對年紀相仿的未成年男女一起從麻豆區騎車（後者騎乘微型電動二輪車）至永康區聚餐，昨天凌晨再一起前往安平觀夕平台，3時許劉在安平區安北路、州平一街口不明原因自撞路樹，他與王女因傷重不治雙亡，經抽血確認酒測值超標達泥醉程度。

劉的友人分別在社群媒體臉書與threads上發文「一個一個離開 我能怎麼辦呢」、「兩個兄弟都走了」、「老二也走了」，「你下次騎車騎慢點 太突然了我們才出沒幾場的熱鬧 就這樣走了 你離開了我們 我們大家很想你 你下次喝酒別騎車了 這下好了 跟你說了很多次都不聽 把自己命搞沒了」。

交通警察大隊指出，台南市去年取締未成年男女無照駕駛，騎車共1482件、開車共65件，今年上半年，騎車共299件，開車共19件；特別提醒家長，依照道路交通管理處罰條例第21條，未滿18歲未成年汽車駕駛人及其法定代理人或監護人，應同時施以道路交通安全講習。

家長除了要前往講習，若明知孩子無照仍提供車輛者，還要依第21條第1項及第2項規定處罰鍰，將扣繳其牌照並吊扣汽機車牌照3個月，10年內違反2次者，吊扣其汽機車牌照6個月；10年內違反3次以上者，吊扣其汽機車牌照1年。

另外，未成年無照駕駛，開車將處3萬6千元以上、6萬元以下罰鍰，騎車則處1萬8千元以上、3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止駕駛並保管車輛、吊扣車牌；提醒家長或民眾千萬不要將汽機車借給沒有駕駛資格的人使用，若明知對方沒有駕照仍出借，車主必須依法受罰。

交大呼籲，未成年子女無照駕駛肇事，家長還要負民事連帶損害賠償責任，賠償被害人各項損失；若提供車輛、放任危險駕駛或涉共同犯罪、過失致人死傷等情形，也可能要負擔刑事責任，提醒家長務必叮嚀注意未成年孩子不要無照駕駛。

行政執行署台南分署也指出，台南市17歲劉姓女子自2024年至去年間因無照騎車3度遭警方攔查取締，合計裁罰6萬6千元的罰鍰，劉女均不繳納；直到交通局移送分署執行，分署扣押劉女存款，其家長前天才趕緊前往繳清罰鍰，為還給用路人行的安全，分署持續加強執行交通專案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市17歲劉姓男子昨天凌晨酒後無照騎車載著17歲王姓女友要去安平區海邊卻自撞路樹，兩人傷重雙雙不治。圖／民眾提供

台南市17歲劉姓男子昨天凌晨酒後無照騎車載著17歲王姓女友要去安平區海邊卻自撞路樹，兩人傷重雙雙不治。圖／民眾提供

台南市17歲劉姓男子昨天凌晨酒後無照騎車載著17歲王姓女友要去安平區海邊卻自撞路樹，兩人傷重雙雙不治。圖／民眾提供

台南市17歲劉姓男子昨天凌晨酒後無照騎車載著17歲王姓女友要去安平區海邊卻自撞路樹，兩人傷重雙雙不治。圖／民眾提供

台南市17歲劉姓男子昨天凌晨酒後無照騎車載著17歲王姓女友要去安平區海邊卻自撞路樹，兩人傷重雙雙不治。圖／民眾提供