紅豆餅女攤販遭警搬走煎台引網友討論 今年已被開17單

台北市捷運萬芳醫院站對面昨晚發生攤販取締爭議，一段女攤販站在煎台旁與員警交涉的影片被上傳Threads，截至今天下午已累積近37萬次瀏覽。部分網友認為警方對老攤販執法過重，也有人指攤位長期占用人行道。警方表示，王姓女攤販今年以來已因違規設攤遭開單17次，名下另有多筆罰鍰未繳，昨晚再度違規占用標線型人行道，除開單告發，也將攤架移置沒入。

興隆派出所日前接獲民眾陳情，指捷運萬芳醫院站對面有攤販長期占用標線型人行道，妨礙行人通行及交通，員警昨晚6時30分許前往查處。

警方到場後，發現63歲王姓女子在人行道上擺設紅豆餅攤位，隨即依道路交通管理處罰條例製單告發；由於該處是民眾往返捷運站及醫院的重要通行空間，警方為維護其他用路人權益，將攤架移置沒入。

社群影片中，王女站在攤位旁與員警交涉，雙方一度發生爭論，引發網友熱議；拍攝者後續發文表示，攤車遭警方扣留，煎台則由員警協助搬回王女存放物品的倉庫。

留言區意見不一，有人認為警方應對年長攤販多些體諒，也有附近民眾留言指出，該攤位長期占用行人等候號誌的空間，曾多次遭檢舉及開單，並非警方突然前往取締。

警方統計，王女自今年1月起，已因違規設攤遭製單舉發17件，名下另有多筆罰鍰尚未繳納。依規定，在道路上違規擺設攤位，可處1200元以上、2400元以下罰鍰；警方表示，後續仍將針對占用人行道的違規攤販持續執法。

台北市文山區萬芳醫院對面的女攤販，遭警搬走煎台引網友討論，女攤販今年已被開17張罰單。記者廖炳棋／翻攝

台北市文山區萬芳醫院對面的女攤販，遭警搬走煎台引網友討論，女攤販今年已被開17張罰單。記者廖炳棋／翻攝