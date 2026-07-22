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男子欠350萬元當舖上門討債 逼簽本票拿走黃金、車子家人「嚇到手直抖」
屏東縣一名46歲男子去年至今向謝姓當鋪業者借款350萬元，業者及同夥19日至男子住家催債，強迫簽立本票、當票及讓渡書，並強行拿走非債務人名下的車輛與黃金，當時家裡還有3歲幼童，讓全家人驚嚇不已，事後將過程PO上網，屏東潮州警方獲報後已掌握主嫌身分並查緝到案。
PO文指出，因為爸爸欠當舖錢，當天8名當舖討債人員強行闖入，逼他和媽媽簽了8張本票，還叫媽媽把黃金給他，並把他跟妹妹名下的車子強行牽走。當時家裡還有3歲幼童，對方以恐嚇手段施壓，嚇得全家人「手都在抖」。
PO文者質疑，借錢的人是爸爸，也有按時繳利息，業者怎麼可以這樣直闖家裡，並拿走其他家人名下的財產？網友建議立即報警，或趕快搬家；也有網友質疑爸爸若有按時繳利息，討債者怎麼會上門？建議問清楚過程。
潮州警方指出，46歲男子去年至今以支票及動產抵押方式，向謝姓當鋪業者借款350萬元，業者及同夥19日至該男住家詳談還款事宜，並強迫該男簽立本票、當票及讓渡書，警方已完成受理並偵處中，目前已掌握犯嫌身分並查緝到案。
警方呼籲，民眾如有資金需求應循合法金融管道借貸，以免衍生債務糾紛及其他問題；如遭恐嚇或不法討債，請立即撥打110報案尋求警方協助。
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