影／桃機停車場外環道自撞車禍 自小客車撞路燈右側嚴重損毀

桃園國際機場第一航廈一號停車場外環道今天上午發生一起自小客車自撞事故，疑因該車駕駛行進中車輛偏右行駛，導致車輛右側撞擊路緣石後再撞上路燈燈桿，導致車輛右側車頭半毀、車身右側嚴重損傷。航警局表示，駕駛酒測值為零、無明顯外傷，肇事原因仍待釐清。

航空警察局保安警察大隊第二隊隊長林威邵指出，今天上午8時1分接獲通報，第一航廈一號停車場外環道發生自小客車自撞事故，員警立即到場處理。初步調查，肇事車輛行駛時疑向右偏行，先撞擊路緣石，再撞擊路燈燈桿。

林威邵說明，員警現場實施酒精濃度檢測，駕駛呼氣酒精濃度為零。該車駕駛人雖然沒有明顯外傷，但他向救護人員透露身體不適，隨後由桃園國際機場醫療中心協助送往醫院治療，詳細事故原因及責任歸屬仍待進一步釐清。

航空警察局提醒，用路人駕車前應確認自身身體狀況，若行車途中突感身體不適，切勿勉強駕駛，應立即將車輛停放至安全處所休息或尋求協助，以維護自身及其他用路人安全。