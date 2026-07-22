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高雄路竹科學園區挖斷天然氣管線 警消緊急到場警戒

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市路竹科學園區今天上午發生工安意外，位於路科五路與路科九路旁的一處施工工地，作業時不慎挖斷天然氣管線導致氣體外洩，現場散發陣陣異味，警消與保二總隊獲報後迅速到場，實施周邊人車管制並灑水防護，欣雄天然氣公司亦隨後趕赴現場關閉氣源，所幸未引發火勢，無人受傷。

高雄市消防局指出，今天上午8時16分接獲民眾報案，指路竹區路科五路一帶有氣體異味，隨即派遣3車6人趕赴現場處置，警消到場後確認為施工單位不慎挖斷瓦斯管線，立即開水線灑水防護，防止氣體積聚發生危險。

轄區保二總隊高科分隊獲報後亦迅速派員到場，針對周邊路口緊急實施人車管制，引導車輛改道以維護安全，經欣雄天然氣公司緊急派員趕抵現場關閉氣源，成功止住洩漏。

高雄市消防局表示，現場並未引發火警，也無人員受傷或財物損失，相關單位後續仍於現場監控，維護區域安全。

路竹科學園區一處工地挖斷天然氣管線，造成氣體外洩。圖／高雄市消防局提供
路竹科學園區一處工地挖斷天然氣管線，造成氣體外洩。圖／高雄市消防局提供

高雄市 科學園區

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