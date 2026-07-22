快訊

紐西蘭「非核共識」有變？亞太局勢不穩的衝擊

台灣男大學生在日本4度被逮！疑當詐團車手 騙2老婦1250萬日圓

LINE免費貼圖7款！LV精品款用到明年1月 諧音哏「熱到兔」ㄅ級分快下載

聽新聞
0:00 / 0:00

伸港三姊弟被撞路口再車禍… 轎車撞機車釀2傷 議員籲早日高架化

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

76歲的陳姓女子今天上午駕車行經彰化縣伸港鄉建國路與美港公路口時，與機車發生碰撞，造成共乘機車的兩名男子受傷送醫。此一路口在2024年2月22日曾發生陳姓3姊弟被無照蕭姓老翁撞飛，兩姊妹經搶救後，仍告不治。縣議員賴清美呼籲正規畫設的美港公路高架化工程，能盡早施工完成，避免車禍一再發生。

當時兩姊妹被撞重傷在醫院仍在搶救時，引發全國關注，公路局彰化工務段隨即邀專家學者在肇事路口會勘，採取行穿線退縮、設置Z字行穿線、增設行人庇護島等改善措施。

當時的行政院長陳建仁還宣布核定美港公路高架化，西起台61線（彰濱工業區），東迄國道3號（和美交流道），全長 6.35 公里，預估總經費167.84億元，目前仍在規畫設計中，如果順利完成，除了行車時間將由 20 分鐘縮短至 5 分鐘，也可以改善人車通行路口的安全。

警方調查，今天上午9時47分許，76歲的陳姓女子駕駛轎車沿美港公路由西往東方向行駛，當時，40歲陳姓男子騎機車搭載49歲徐姓男子沿建國路由南往北方向直行，兩車發生碰撞，造成共乘機車的陳男及徐男手腳擦挫傷，由消防局救護車送往彰濱秀傳醫院治療。

由於當時撞擊力不小，轎車車頭、機車機身都受損，兩名駕駛經警方檢測，均無酒駕及毒駕反應。雙方疑似有闖紅燈或未注意車前狀況等違規，警方正釐清責任。

機車倒地時，機車內保全文件及契約書掉落滿地，彰化縣議員參選人曾煥華當時正好路過，隨即下車，冒著大太陽幫忙撿拾。

議員賴清美表示，此一路口正是伸港三姊弟被撞現場，至今令人記憶猶新，希望中央及早辦理美港公路高架化工程，避免類似車禍一再發生。

彰化縣伸港鄉建國路與美港公路口，今天上午發生車轎與機車碰撞，造成共乘機車的一男子受傷。此一路口 也是2024年2月間，陳姓3姊弟被無照蕭姓老翁撞飛造成姊妹身亡的車禍現場。圖／縣議員參選人曾煥華提供
彰化縣伸港鄉建國路與美港公路口，今天上午發生車轎與機車碰撞，造成共乘機車的一男子受傷。此一路口 也是2024年2月間，陳姓3姊弟被無照蕭姓老翁撞飛造成姊妹身亡的車禍現場。圖／縣議員參選人曾煥華提供

彰化縣伸港鄉建國路與美港公路口，今天上午發生車轎與機車碰撞，造成共乘機車的一男子受傷。此一路口 也是2024年2月間，陳姓3姊弟被無照蕭姓老翁撞飛造成姊妹身亡的車禍現場。圖／縣議員參選人曾煥華提供
彰化縣伸港鄉建國路與美港公路口，今天上午發生車轎與機車碰撞，造成共乘機車的一男子受傷。此一路口 也是2024年2月間，陳姓3姊弟被無照蕭姓老翁撞飛造成姊妹身亡的車禍現場。圖／縣議員參選人曾煥華提供

車禍 賴清美

延伸閱讀

影／軍用卡車彰化市區撞轎車 45歲轎車女駕駛疑腦震盪送醫

影／聯結車跨雙黃線迴轉！彰化奧迪猛插車底 車頭全毀駕駛奇蹟輕傷

影／大客車迴轉未打方向燈擦撞巡邏警 新北警調閱監視器依法舉發

國1竹北段上午塞爆原因曝 男疑未注意車前狀況追撞2車命危

相關新聞

影／基隆漁船永福188暗夜惡火沉沒 6人漂流近10小時獲救

基隆籍永福188漁船昨晚在彭佳嶼東北方海域起火，船上6人棄船搭救生筏逃生，在海上漂流近10小時後，今天凌晨由海巡署八里艦全數救起，生命徵象穩定，預計中午返抵基隆港。

北市計程車「警察面前闖紅燈」 警狂奔攔車...事後製單舉發

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享網友投稿影片，畫面可見一輛計程車在停等紅燈時不顧路口有員警站崗，逕自闖紅燈，員警見狀立刻拔腿狂奔試圖攔阻，孰料未果。北市警方指出，事後將根據車牌資訊逕行舉發。

高雄路竹科學園區挖斷天然氣管線 警消緊急到場警戒

高雄市路竹科學園區今天上午發生工安意外，位於路科五路與路科九路旁的一處施工工地，作業時不慎挖斷天然氣管線導致氣體外洩，現場散發陣陣異味，警消與保二總隊獲報後迅速到場，實施周邊人車管制並灑水防護，欣雄天然氣公司亦隨後趕赴現場關閉氣源，所幸未引發火勢，無人受傷。

伸港三姊弟被撞路口再車禍… 轎車撞機車釀2傷 議員籲早日高架化

76歲的陳姓女子今天上午駕車行經彰化縣伸港鄉建國路與美港公路口時，與機車發生碰撞，造成共乘機車的兩名男子受傷送醫。此一路口在2024年2月22日曾發生陳姓3姊弟被無照蕭姓老翁撞飛，兩姊妹經搶救後，仍告不治。縣議員賴清美呼籲正規畫設的美港公路高架化工程，能盡早施工完成，避免車禍一再發生。

「那個好像是！」警大實習生鷹眼認出失聯唐氏症男 暖心助返照護之家

台中市一名唐氏症男住民自行外出失聯，照護機構近日通報警方協尋，所幸巡邏員警與一旁見習的警大實習生眼尖認出，成功尋獲安全送返，暖心結局獲機構主任致謝。

真強！台東警射擊驗收100％達標 平均93.34分

台東縣警察局參加警政署115年警察常年訓練手槍射擊成果驗收，繳出達標率100%、實彈射擊平均93.34分的亮眼成績，就連不在第一線的辦公室行政員警，也繳出槍槍命中好槍法，展現員警平日扎實訓練成果。局長林宏昇贈送「好警茶」慰勉辛勞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。