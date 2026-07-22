伸港三姊弟被撞路口再車禍… 轎車撞機車釀2傷 議員籲早日高架化

76歲的陳姓女子今天上午駕車行經彰化縣伸港鄉建國路與美港公路口時，與機車發生碰撞，造成共乘機車的兩名男子受傷送醫。此一路口在2024年2月22日曾發生陳姓3姊弟被無照蕭姓老翁撞飛，兩姊妹經搶救後，仍告不治。縣議員賴清美呼籲正規畫設的美港公路高架化工程，能盡早施工完成，避免車禍一再發生。

當時兩姊妹被撞重傷在醫院仍在搶救時，引發全國關注，公路局彰化工務段隨即邀專家學者在肇事路口會勘，採取行穿線退縮、設置Z字行穿線、增設行人庇護島等改善措施。

當時的行政院長陳建仁還宣布核定美港公路高架化，西起台61線（彰濱工業區），東迄國道3號（和美交流道），全長 6.35 公里，預估總經費167.84億元，目前仍在規畫設計中，如果順利完成，除了行車時間將由 20 分鐘縮短至 5 分鐘，也可以改善人車通行路口的安全。

警方調查，今天上午9時47分許，76歲的陳姓女子駕駛轎車沿美港公路由西往東方向行駛，當時，40歲陳姓男子騎機車搭載49歲徐姓男子沿建國路由南往北方向直行，兩車發生碰撞，造成共乘機車的陳男及徐男手腳擦挫傷，由消防局救護車送往彰濱秀傳醫院治療。

由於當時撞擊力不小，轎車車頭、機車機身都受損，兩名駕駛經警方檢測，均無酒駕及毒駕反應。雙方疑似有闖紅燈或未注意車前狀況等違規，警方正釐清責任。

機車倒地時，機車內保全文件及契約書掉落滿地，彰化縣議員參選人曾煥華當時正好路過，隨即下車，冒著大太陽幫忙撿拾。

議員賴清美表示，此一路口正是伸港三姊弟被撞現場，至今令人記憶猶新，希望中央及早辦理美港公路高架化工程，避免類似車禍一再發生。

彰化縣伸港鄉建國路與美港公路口，今天上午發生車轎與機車碰撞，造成共乘機車的一男子受傷。此一路口 也是2024年2月間，陳姓3姊弟被無照蕭姓老翁撞飛造成姊妹身亡的車禍現場。圖／縣議員參選人曾煥華提供